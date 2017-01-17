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Nigerian air force bombs refugee camp, more than 100 dead

By Haruna Umar and Bashir Adigun
Associated Press

Published: January 17, 2017 - 09:53 PM
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In this Wednesday, Feb. 25, 2015, file photo, Cameroon soldiers stand guard at a lookout post as they take part in operations against the Islamic extremists group Boko Haram, their guard post is on Elbeid bridge, left rear, that separates northern Cameroon form Nigeria's Borno state near the village of Fotokol, Cameroon. Nigerian Air Force fighter jet on a mission against Boko Haram extremists mistakenly bombed a refugee camp Tuesday, Jan. 27, 2017, killing more than 100 refugees and wounding aid workers, a Borno state government official said. (AP Photo/Edwin Kindzeka Moki)


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