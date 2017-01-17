Nigerian air force bombs refugee camp, more than 100 dead

PHA+TUFJRFVHVVJJLCBOaWdlcmlhOiBBIE5pZ2VyaWFuIGFpciBmb3JjZSBmaWdodGVyIGpldCBv
biBhIG1pc3Npb24gYWdhaW5zdCBCb2tvIEhhcmFtIGV4dHJlbWlzdHMgbWlzdGFrZW5seSBib21i
ZWQgYSByZWZ1Z2VlIGNhbXAgb24gVHVlc2RheSwga2lsbGluZyBtb3JlIHRoYW4gMTAwIHJlZnVn
ZWVzIGFuZCBhaWQgd29ya2VycyBhbmQgd291bmRpbmcgMjAwLCBhIGdvdmVybm1lbnQgb2ZmaWNp
YWwgYW5kIGRvY3RvcnMgc2FpZC48L3A+PHA+TWlsaXRhcnkgY29tbWFuZGVyIE1hai4gR2VuLiBM
dWNreSBJcmFib3IgY29uZmlybWVkIGFuIGFjY2lkZW50YWwgYm9tYmFyZG1lbnQgaW4gdGhlIG5v
cnRoZWFzdGVybiB0b3duIG9mIFJhbm4sIG5lYXIgdGhlIGJvcmRlciB3aXRoIENhbWVyb29uLCBz
YXlpbmcgJiM4MjIwO3NvbWUmIzgyMjE7IGNpdmlsaWFucyB3ZXJlIGtpbGxlZC48L3A+PHA+SXQg
d2FzIGJlbGlldmVkIHRvIGJlIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIE5pZ2VyaWEmIzgyMTc7cyBtaWxpdGFy
eSBoYXMgYWNrbm93bGVkZ2VkIG1ha2luZyBzdWNoIGEgbWlzdGFrZSBpbiBhIHJlZ2lvbiB3aGVy
ZSB2aWxsYWdlcnMgaGF2ZSBpbiB0aGUgcGFzdCByZXBvcnRlZCBjaXZpbGlhbiBjYXN1YWx0aWVz
IGluIHRoZSBuZWFyLWRhaWx5IGJvbWJpbmdzIHRhcmdldGluZyB0aGUgSXNsYW1pYyBtaWxpdGFu
dHMuPC9wPjxwPk5pZ2VyaWEgUHJlc2lkZW50IE11aGFtbWFkdSBCdWhhcmkgZXhwcmVzc2VkIGRl
ZXAgc2FkbmVzcyBhdCAmIzgyMjA7dGhpcyByZWdyZXR0YWJsZSBvcGVyYXRpb25hbCBtaXN0YWtl
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QSBCb3JubyBzdGF0ZSBnb3Zlcm5tZW50IG9mZmljaWFsLCB3aG8gd2Fz
IGhlbHBpbmcgdG8gY29vcmRpbmF0ZSB0aGUgZXZhY3VhdGlvbiBvZiB3b3VuZGVkIGZyb20gdGhl
IHJlbW90ZSBhcmVhIGJ5IGhlbGljb3B0ZXJzLCBzYWlkIG1vcmUgdGhhbiAxMDAgcmVmdWdlZXMg
YW5kIGFpZCB3b3JrZXJzIHdlcmUgYW1vbmcgdGhlIGRlYWQuIEhlIHNwb2tlIG9uIGNvbmRpdGlv
biBvZiBhbm9ueW1pdHkgYmVjYXVzZSBoZSB3YXMgbm90IGF1dGhvcml6ZWQgdG8gc3BlYWsgdG8g
cmVwb3J0ZXJzLjwvcD48cD5Eb2N0b3JzIFdpdGhvdXQgQm9yZGVycyBzYWlkIGl0cyB0ZWFtIGJh
c2VkIGluIFJhbm4gY291bnRlZCBhdCBsZWFzdCA1MiBib2RpZXMgYW5kIHdhcyB0cmVhdGluZyAy
MDAgd291bmRlZCwgbWFueSBpbiBjcml0aWNhbCBjb25kaXRpb24sIGFuZCB0aGUgZGVhdGggdG9s
bCB3YXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmlzZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgbGFyZ2Utc2NhbGUgYXR0
YWNrIG9uIHZ1bG5lcmFibGUgcGVvcGxlIHdobyBoYXZlIGFscmVhZHkgZmxlZCBmcm9tIGV4dHJl
bWUgdmlvbGVuY2UgaXMgc2hvY2tpbmcgYW5kIHVuYWNjZXB0YWJsZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgRHIu
IEplYW4tQ2xlbWVudCBDYWJyb2wsIHRoZSBhaWQgZ3JvdXAmIzgyMTc7cyBkaXJlY3RvciBvZiBv
cGVyYXRpb25zLjwvcD48cD5BcyBuaWdodCBmZWxsLCB0aGUgZ3JvdXAmIzgyMTc7cyB0ZWFtIHN0
cnVnZ2xlZCB0byBzdGFiaWxpemUgdGhlIHNlcmlvdXNseSB3b3VuZGVkLiAmIzgyMjA7V2UgaG9w
ZSB0aGF0IGR1cmluZyB0aGUgbmlnaHQgbm90IG1hbnkgbW9yZSBwZW9wbGUgd2lsbCBkaWUsJiM4
MjIxOyBzYWlkIHRoZSBncm91cCYjODIxNztzIGhlYWQgb2YgZW1lcmdlbmN5IHByb2dyYW1zLCBI
dWd1ZXMgUm9iZXJ0LCBkZXNjcmliaW5nIGEgY29tcGxleCBldmFjdWF0aW9uIGJlY2F1c2UgdGhl
IGFyZWEgaXMgaW5zZWN1cmUuPC9wPjxwPlRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIENvbW1pdHRlZSBmb3Ig
dGhlIFJlZCBDcm9zcyBzYWlkIHNpeCB3b3JrZXJzIHdpdGggdGhlIE5pZ2VyaWFuIFJlZCBDcm9z
cyB3ZXJlIGFtb25nIHRoZSBkZWFkIGFuZCAxMyB3ZXJlIHdvdW5kZWQuICYjODIyMDtUaGV5IHdl
cmUgcGFydCBvZiBhIHRlYW0gdGhhdCBoYWQgYnJvdWdodCBpbiBkZXNwZXJhdGVseSBuZWVkZWQg
Zm9vZCBmb3Igb3ZlciAyNSwwMDAgZGlzcGxhY2VkIHBlcnNvbnMsJiM4MjIxOyBzcG9rZXNtYW4g
SmFzb24gU3RyYXppdXNvIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgZnJvbSBOYWlyb2JpLCBLZW55YS48
L3A+PHA+VHdvIHNvbGRpZXJzIHdlcmUgYWxzbyB3b3VuZGVkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.