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Nobel Prize boosts Colombian leader’s pursuit of peace

By Joshua Goodman  and Karl Ritter
Associated Press

Published: October 7, 2016 - 07:49 AM
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Colombia's President Juan Manuel Santos, right, arrives with his wife Maria Clemencia Rodirguez for a press conference at the presidential palace in Bogota, Colombia, Friday. Colombian President Juan Manuel Santos won the Nobel Peace Prize Friday, just days after voters narrowly rejected a peace deal he signed with rebels of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC. (AP Photo/Fernando Vergara)

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