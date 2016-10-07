Nobel Prize boosts Colombian leader’s pursuit of peace

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Qk9HT1RBLCBDb2xvbWJpYTogQnkgd2lubmluZyB0aGUgTm9iZWwgUGVhY2UgUHJpemUsIFBy
ZXNpZGVudCBKdWFuIE1hbnVlbCBTYW50b3MgZ290IGEgYmlnIGJvb3N0IEZyaWRheSBpbiBoaXMg
ZWZmb3J0cyB0byBzYXZlIGFuIGFncmVlbWVudCBzZWVraW5nIHRvIGVuZCBDb2xvbWJpYSYjODIx
NztzIGhhbGYtY2VudHVyeSBjb25mbGljdC48L3A+PHA+VGhlIHByaXplLCBhbm5vdW5jZWQgYnkg
dGhlIE5vcndlZ2lhbiBOb2JlbCBDb21taXR0ZWUsIHB1dHMgcHJlc3N1cmUgb24gYm90aCBjb25z
ZXJ2YXRpdmUgY3JpdGljcyBhbmQgbGVmdGlzdCByZWJlbHMgdG8gZmluZCBhIHdheSBmb3J3YXJk
IGFmdGVyIHRoZSBzaG9ja2luZyBkZWZlYXQgb2YgdGhlIGFjY29yZCBpbiBhbiBPY3QuIDIgcmVm
ZXJlbmR1bS48L3A+PHA+U2FudG9zIGRlZGljYXRlZCB0aGUgcHJpemUgdG8gaGlzIGZlbGxvdyBD
b2xvbWJpYW5zLCBlc3BlY2lhbGx5IHRoZSB2aWN0aW1zIG9mIHRoZSBibG9vZHkgY29uZmxpY3Qs
IHNheWluZyBpdCB3b3VsZCByZWRvdWJsZSBoaXMgY29tbWl0bWVudCB0byBlbmQgaG9zdGlsaXRp
ZXMgdGhhdCBsZWZ0IDIyMCwwMDAgZGVhZCBhbmQgYWxtb3N0IDggbWlsbGlvbiBkaXNwbGFjZWQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGludml0ZSBldmVyeW9uZSB0byBicmluZyB0b2dldGhlciBvdXIgc3Ry
ZW5ndGgsIG91ciBtaW5kcyBhbmQgb3VyIGhlYXJ0cyBpbiB0aGlzIGdyZWF0IG5hdGlvbmFsIGVu
ZGVhdm9yIHNvIHRoYXQgd2UgY2FuIHdpbiB0aGUgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgcHJpemUgb2YgYWxs
OiBwZWFjZSBpbiBDb2xvbWJpYSwmIzgyMjE7IFNhbnRvcyBzYWlkIGFsb25nc2lkZSBoaXMgd2lm
ZSBpbiBoaXMgZmlyc3QgcHVibGljIGFwcGVhcmFuY2UgYWZ0ZXIgYmVpbmcgbm90aWZpZWQgaGUg
aGFkIHdvbiBpbiBhIHByZS1kYXduIHBob25lIGNhbGwgZnJvbSB0aGVpciBzb24uPC9wPjxwPkNv
bG9tYmlhbnMgYXJlIHNwbGl0IG9uIHRoZWlyIHN1cHBvcnQgZm9yIHRoZSBwZWFjZSBkZWFsLjwv
cD48cD5Tb21lIHNlZSBpdCBhcyB0aGUgYmVzdCBjaGFuY2UgaW4gYSBnZW5lcmF0aW9uIHRvIGhh
bHQgdGhlIGNvbmZsaWN0IHdpdGggdGhlIFJldm9sdXRpb25hcnkgQXJtZWQgRm9yY2VzIG9mIENv
bG9tYmlhLCBvciBGQVJDOyBvdGhlcnMgYXJlIG91dHJhZ2VkIHRoYXQgcmViZWxzIGJlaGluZCBz
Y29yZXMgb2YgYXRyb2NpdGllcywgZnJvbSBraWRuYXBwaW5ncyB0byBhdHRhY2tzIG9uIGNpdmls
aWFuIHRhcmdldHMsIHByb2JhYmx5IHdpbGwgbmV2ZXIgc3BlbmQgYSBkYXkgaW4gcHJpc29uIGFu
ZCBpbnN0ZWFkIGJlIHJlc2VydmVkIHNlYXRzIGluIGNvbmdyZXNzIHRvIHNtb290aCB0aGVpciB0
cmFuc2l0aW9uIGludG8gYSBwb2xpdGljYWwgbW92ZW1lbnQuPC9wPjxwPlRoZSBhY2NvcmQmIzgy
MTc7cyBkZWZlYXQgaW4gdGhlIHJlZmVyZW5kdW0gYnkgdGhlIG5hcnJvd2VzdCBvZiBtYXJnaW5z
ICYjODIxMjsgbGVzcyB0aGFuIGhhbGYgYSBwZXJjZW50YWdlIHBvaW50ICYjODIxMjsgaHVtaWxp
YXRlZCBTYW50b3MsIGVzcGVjaWFsbHkgc2luY2UgcG9sbHMgaGFkIHByZWRpY3RlZCBpdCB3b3Vs
ZCBwYXNzIGJ5IGFuIGFsbW9zdCAyLTEgbWFyZ2luLiBIZSBoYWQgc2lnbmVkIHRoZSBkZWFsIHdp
dGggdGhlIEZBUkMganVzdCBzaXggZGF5cyBlYXJsaWVyIGluIGZyb250IG9mIHdvcmxkIGxlYWRl
cnMuPC9wPjxwPk5vdyBoZSYjODIxNztzIHNjcmFtYmxpbmcgdG8gc2F2ZSB0aGUgYWNjb3JkLiBU
aGlzIHdlZWssIGhlIGRpc3BhdGNoZWQgbmVnb3RpYXRvcnMgdG8gQ3ViYSwgdG8gc2VlIGlmIHRo
ZSBGQVJDIHdpbGwgbWFrZSBhZGRpdGlvbmFsIGNvbmNlc3Npb25zLCBhbmQgcHJlc2lkZWQgb3Zl
ciBtZWV0aW5ncyB3aXRoIG9wcG9uZW50cyBsZWQgYnkgaGlzIGZvcm1lciBhbGx5IHR1cm5lZCBh
cmNocml2YWw6IGV4LVByZXNpZGVudCBBbHZhcm8gVXJpYmUuPC9wPjxwPlVyaWJlLCB3aG8gaW5m
bGFtZWQgd2lkZXNwcmVhZCBoYXRyZWQgb2YgdGhlIHJlYmVscyBieSB3YXJuaW5nIHRoYXQgdGhl
IHBlYWNlIGRlYWwgd291bGQgdGFrZSBDb2xvbWJpYSBkb3duIHRoZSBwYXRoIG9mIGNvbW11bmlz
dCBDdWJhLCBlbWVyZ2VkIGFzIHRoZSBiaWcgdmljdG9yIGluIHRoZSByZWZlcmVuZHVtIGFuZCBp
cyBwdXNoaW5nIGZvciBoYXJzaGVyIHB1bmlzaG1lbnQgZm9yIHRoZSBGQVJDLjwvcD48cD5CdXQg
aGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGNvbmNpbGlhdG9yeSBzbyBmYXIsIGFuZCBldmVuIHNlbnQgU2FudG9z
IGEgY29uZ3JhdHVsYXRpb24gb2Ygc29ydHMgb24gd2lubmluZyB0aGUgTm9iZWwuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJIGhvcGUgaXQgbGVhZHMgdG8gYSBjaGFuZ2UgaW4gdGhlIGFjY29yZHMgdGhhdCBhcmUg
ZGFtYWdpbmcgZm9yIG91ciBkZW1vY3JhY3ksJiM4MjIxOyBVcmliZSBzYWlkIGluIGEgbWVzc2Fn
ZSBvbiBUd2l0dGVyLjwvcD48cD5Ob2JvZHkga25vd3MgaG93IHRoZSBpbXBhc3NlIHdpbGwgZW5k
IGJ1dCBtb3N0IGFuYWx5c3RzIGFncmVlIHRoYXQgYSBiaWxhdGVyYWwgY2Vhc2UtZmlyZSBhbHJl
YWR5IGluIHBsYWNlIGNhbiYjODIxNzt0IGVuZHVyZSBmb3IgdG9vIGxvbmcgd2l0aG91dCByZXNv
bHV0aW9uLiBBbWlkIHN1Y2ggdW5jZXJ0YWludHksIHRoZSBOb2JlbCBwcml6ZSBnaXZlcyBzb21l
IG94eWdlbiB0byBTYW50b3MmIzgyMTc7IGVmZm9ydHMsIGFsdGhvdWdoIGhvdyBtdWNoIGlzIHVu
a25vd24uPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.