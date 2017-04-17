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North Korea accuses U.S. of creating situation for nuclear war

By Edith M. Lederer
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 02:48 PM
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North Korea's Deputy Ambassador to the United Nations, Kim In Ryong, speaks during a news briefing on Monday, April 17, 2017, at U.N. headquarters. (AP Photo/Bebeto Matthews)

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