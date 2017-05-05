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North Korea accuses U.S., South Korea of assassination attempt

By Kim Tong-Hyung
Associated Press

Published: May 5, 2017 - 10:15 AM
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FILE - In this Saturday, April 15, 2017, file photo, North Korean leader Kim Jong Un waves during a military parade in Pyongyang, North Korea, to celebrate the 105th birth anniversary of Kim Il Sung, the country's late founder and grandfather of current ruler Kim Jong Un. North Korea has accused the U.S. and South Korean spy agencies of an unsuccessful assassination attempt on leader Kim Jong Un involving bio-chemical weapons. (AP Photo/Wong Maye-E, File)


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