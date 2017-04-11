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North Korea decries U.S. carrier dispatch as parliament meets

By Eric Talmadge
Associated Press

Published: April 11, 2017 - 12:29 PM
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A U.S. Marine soldier conducts the U.S.-South Korea joint Exercise Operation Pacific Reach in Pohang, South Korea, Tuesday. North Korea is vowing tough counteraction to any military moves that might follow the U.S. move to send the USS Carl Vinson aircraft carrier and its battle group to waters off the Korean Peninsula. (AP Photo/Ahn Young-joon)


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