North Korea links nuclear advances to hostile U.S. policy

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VU5JVEVEIE5BVElPTlM6IE5vcnRoIEtvcmVhIHdpbGwgcmFwaWRseSBzdHJlbmd0aGVuIGl0
cyBudWNsZWFyIHN0cmlrZSBjYXBhYmlsaXR5IGFzIGxvbmcgYXMgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMg
bWFpbnRhaW5zIGl0cyAmIzgyMjA7aG9zdGlsZSBwb2xpY3kmIzgyMjE7IHRvd2FyZCB0aGUgY291
bnRyeSwgdGhlIGNvdW50cnkmIzgyMTc7cyBkZXB1dHkgVS5OLiBhbWJhc3NhZG9yIHNhaWQgRnJp
ZGF5LjwvcD48cD5LaW0gSW4gUnlvbmcgdG9sZCBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSB0aGF0IGlmIHRo
ZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB3YW50cyBwZWFjZSBvbiB0aGUgS29yZWFuIFBlbmluc3Vs
YSwgaXQgc2hvdWxkIHJlcGxhY2UgdGhlIEFybWlzdGljZSBBZ3JlZW1lbnQgdGhhdCBlbmRlZCB0
aGUgMTk1MC01MyBLb3JlYW4gV2FyIHdpdGggYSBwZWFjZSBhY2NvcmQgYW5kIGhhbHQgaXRzIGFu
dGktTm9ydGggS29yZWEgcG9saWN5LCAmIzgyMjA7dGhlIHJvb3QgY2F1c2Ugb2YgYWxsIHByb2Js
ZW1zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2ltIGFsc28gZGlzbWlzc2VkIGFsbGVnYXRpb25zIHRoYXQgdGhl
IERlbW9jcmF0aWMgUGVvcGxlJiM4MjE3O3MgUmVwdWJsaWMgb2YgS29yZWEgJiM4MjEyOyB0aGUg
Y291bnRyeSYjODIxNztzIG9mZmljaWFsIG5hbWUgJiM4MjEyOyB3YXMgYmVoaW5kIHRoZSByZWNl
bnQgd2F2ZSBvZiBnbG9iYWwgY3liZXJhdHRhY2tzIGFzICYjODIyMDtyaWRpY3Vsb3VzLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW5ldmVyIHNvbWV0aGluZyBzdHJhbmdlIGhhcHBlbnMgaXQgaXMg
dGhlIHN0ZXJlb3R5cGUgd2F5IG9mIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGFuZCB0aGUgaG9zdGlsZSBm
b3JjZXMgdGhhdCBraWNrIG9mZiBub2lzeSBhbnRpLURQUksgY2FtcGFpZ24gZGVsaWJlcmF0ZWx5
IGxpbmtpbmcgd2l0aCBEUFJLLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+S2ltIHN0YXJ0ZWQgdGhl
IHByZXNzIGNvbmZlcmVuY2UgcHJhaXNpbmcgdGhlIE5vcnRoJiM4MjE3O3Mgc3VjY2Vzc2Z1bCBi
YWxsaXN0aWMgbWlzc2lsZSBsYXVuY2ggbGFzdCB3ZWVrZW5kLCB3aGljaCBleHBlcnRzIHNhaWQg
ZGVtb25zdHJhdGVkIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgdGVjaG5vbG9naWNhbCBqdW1wICYjODIxMjsgd2l0
aCB0aGUgcm9ja2V0IGZseWluZyBoaWdoZXIgYW5kIGZvciBhIGxvbmdlciBwZXJpb2Qgb2YgdGlt
ZS48L3A+PHA+S2ltIHNhaWQgdGhlIGxhdW5jaCBzaG93ZWQgdGhlICYjODIyMDtoaWdobHkgZGV2
ZWxvcGVkIHN0YWdlIG9mIHNjaWVuY2UgYW5kIHRlY2hub2xvZ3kgaW4gdGhlIGZpZWxkIG9mIG5h
dGlvbmFsIGRlZmVuc2UgYXR0YWluZWQgYnkgdGhlIERQUksmIzgyMjE7IHdoaWNoIGhlIHNhaWQg
aXMgJiM4MjIwO29mIGdyZWF0IGFuZCBzcGVjaWFsIHNpZ25pZmljYW5jZSYjODIyMTsgaW4gZW5z
dXJpbmcgcGVhY2Ugb24gdGhlIEtvcmVhbiBQZW5pbnN1bGEgYW5kIGluIHRoZSByZWdpb24uPC9w
PjxwPkFsbCAxNSBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBTZWN1cml0eSBDb3VuY2lsIGluY2x1ZGluZyBOb3J0
aCBLb3JlYSYjODIxNztzIGNsb3Nlc3QgYWxseSBDaGluYSBjYWxsZWQgdGhlIGxhdW5jaCBhIHZp
b2xhdGlvbiBvZiBVLk4uIHNhbmN0aW9ucyBhbmQgdm93ZWQgdG8gdGFrZSBuZXcgbWVhc3VyZXMs
IGluY2x1ZGluZyBhZGRpdGlvbmFsIHNhbmN0aW9ucy48L3A+PHA+S2ltIHNpbmdsZWQgb3V0IGFz
ICYjODIyMDttb3JlIHNlcmlvdXMmIzgyMjE7IHRoZSBwdXNoIGJ5IHRoZSBVLlMuIGZvciBhIG5l
dyBzYW5jdGlvbnMgcmVzb2x1dGlvbiBhbmQgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3
O3MgZGVtYW5kIGZvciBhbGwgY291bnRyaWVzICYjODIyMDt0byBkZWNpZGUgd2hldGhlciB0aGV5
IHN1cHBvcnQgZm9yIERQUksgb3IgVS5TLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgcmVpdGVyYXRlZCB0aGF0
ICYjODIyMDt0aGUgY3VycmVudCBzaXR1YXRpb24gb24gdGhlIEtvcmVhbiBQZW5pbnN1bGEgaXMg
b2Z0ZW4gZW5ndWxmZWQgaW4gYSB0b3VjaCBhbmQgZ28gc3RhdGUgdG8gdGhlIGJyaW5rIG9mIHdh
ci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5vcnRoIEtvcmVhIHdpbGwgbmV2ZXIgYWJhbmRvbiBpdHMgJiM4MjIw
O251Y2xlYXIgZGV0ZXJyZW5jZSBmb3Igc2VsZi1kZWZlbnNlIGFuZCBwcmUtZW1wdGl2ZSBzdHJp
a2UgY2FwYWJpbGl0eSYjODIyMTsgZXZlbiBpZiB0aGUgVS5TLiByYXRjaGV0cyB1cCBzYW5jdGlv
bnMgYW5kIHByZXNzdXJlICYjODIyMDt0byB0aGUgdXRtb3N0LCYjODIyMTsgS2ltIHNhaWQuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtUaGUgVS5TLiBzaG91bGQgbWluZCB0aGF0IHRoZSBEUFJLIG51Y2xlYXIgc3Ry
aWtpbmcgY2FwYWJpbGl0eSB3aWxsIGJlIHN0cmVuZ3RoZW5lZCBhbmQgZGV2ZWxvcGVkIGF0IGEg
cmFwaWRseSBoaWdoIHNwZWVkIGFzIGxvbmcgYXMgdGhlIFUuUy4gaW5zaXN0cyBpdHMgYW50aS1E
UFJLIHBvbGljeSwgbmFzdHkgbnVjbGVhciB0aHJlYXRzIGFuZCBibGFja21haWxzLCBzYW5jdGlv
biBhbmQgcHJlc3N1cmUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.