All CATEGORIES
☰ Menu

Student death

North Korea says it’s ‘biggest victim’ in Otto Warmbier’s death

By Kim Tong-Hyung
Associated Press

Published: June 23, 2017 - 01:34 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Fred Warmbier, right, follows the casket of his son, Otto, out of Wyoming High School after his funeral, Thursday, June 22, 2017, in Wyoming, Ohio. Otto Warmbier, a 22-year-old University of Virginia undergraduate student who was sentenced in March 2016 to 15 years in prison with hard labor in North Korea, died this week, days after returning to the United States. (AP Photo/Bryan Woolston)


MORE IN NEWS

hotels26_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Are there too many Akron-area hotels?

The Akron area has too many new hotel rooms and not enough guests, a prominent local hotelier says.

goodnews26_sebastian
Good News — June 26: 5K run and walk raises more than $100,000 for autism support; Summit DD staff members volunteer at other agencies; Revere High ‘special prom’ fundraiser wins GoFundMe contest - 8:04 AM
openstreet26_01
Akron streets close to cars and open to people during Open Streets event
hist26
Local history: Akron woman, 92, shares memories as family observes 100th anniversary in town
Summa Health plans to eliminate jobs, discontinue some services because of “staggering operating losses” - 9:33 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next