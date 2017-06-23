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Student death

North Korea says it’s ‘biggest victim’ in Otto Warmbier’s death

By Kim Tong-Hyung
Associated Press

Published: June 23, 2017 - 01:34 PM
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Fred Warmbier, right, follows the casket of his son, Otto, out of Wyoming High School after his funeral, Thursday, June 22, 2017, in Wyoming, Ohio. Otto Warmbier, a 22-year-old University of Virginia undergraduate student who was sentenced in March 2016 to 15 years in prison with hard labor in North Korea, died this week, days after returning to the United States. (AP Photo/Bryan Woolston)


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