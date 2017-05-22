North Korea says ready to deploy, mass-produce new missile

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9LWU86IE5vcnRoIEtvcmVhIHNhaWQgTW9uZGF5IGl0IGlzIHJlYWR5IHRvIHN0YXJ0IG1h
c3MtcHJvZHVjaW5nIGEgbmV3IG1lZGl1bS1yYW5nZSBtaXNzaWxlIGFmdGVyIGEgd2Vla2VuZCB0
ZXN0LWxhdW5jaCBjb25maXJtZWQgaXRzIGNvbWJhdCByZWFkaW5lc3MuPC9wPjxwPkl0IGNhbGxl
ZCB0aGUgbWlzc2lsZSwgY2FwYWJsZSBvZiByZWFjaGluZyBKYXBhbiBhbmQgbWFqb3IgVS5TLiBt
aWxpdGFyeSBiYXNlcyB0aGVyZSwgYW4gJiM4MjIwO2Fuc3dlciYjODIyMTsgdG8gVS5TLiBQcmVz
aWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcG9saWNpZXMuPC9wPjxwPlRoZSBzb2xpZC1mdWVs
IFB1a2d1a3NvbmctMiBtaXNzaWxlIGZsZXcgYWJvdXQgNTAwIGtpbG9tZXRlcnMgKDMxMCBtaWxl
cykgYW5kIHJlYWNoZWQgYSBoZWlnaHQgb2YgNTYwIGtpbG9tZXRlcnMgKDM1MCBtaWxlcykgb24g
U3VuZGF5IGJlZm9yZSBwbHVuZ2luZyBpbnRvIHRoZSBQYWNpZmljIE9jZWFuLiBOb3J0aCBLb3Jl
YSYjODIxNztzIG1lZGlhIHNhaWQgbW9yZSBtaXNzaWxlcyB3aWxsIGJlIGxhdW5jaGVkIGluIHRo
ZSBmdXR1cmUuPC9wPjxwPlRydW1wLCB0cmF2ZWxpbmcgaW4gU2F1ZGkgQXJhYmlhIGFuZCBJc3Jh
ZWwsIGhhZCBubyBpbW1lZGlhdGUgcHVibGljIGNvbW1lbnQuPC9wPjxwPk5vcnRoIEtvcmVhbiBs
ZWFkZXIgS2ltIEpvbmcgVW4gb3JkZXJlZCB0aGUgbGF1bmNoIGFuZCB3YXRjaGVkIGZyb20gYW4g
b2JzZXJ2YXRpb24gcG9zdCwgc3RhdGUgbWVkaWEgcmVwb3J0ZWQgTW9uZGF5LiBUaGUgS29yZWEg
Q2VudHJhbCBOZXdzIEFnZW5jeSBzYWlkIHRoZSB0ZXN0IHZlcmlmaWVkIHRlY2huaWNhbCBhc3Bl
Y3RzIG9mIHRoZSB3ZWFwb24gc3lzdGVtIGFuZCBleGFtaW5lZCBpdHMgJiM4MjIwO2FkYXB0YWJp
bGl0eSB1bmRlciB2YXJpb3VzIGJhdHRsZSBjb25kaXRpb25zJiM4MjIxOyBiZWZvcmUgaXQgaXMg
ZGVwbG95ZWQgdG8gbWlsaXRhcnkgdW5pdHMuPC9wPjxwPktpbSByZXBvcnRlZGx5IHNhaWQgdGhl
IGxhdW5jaCB3YXMgYSBzdWNjZXNzLCAmIzgyMjA7YXBwcm92ZWQgdGhlIGRlcGxveW1lbnQgb2Yg
dGhpcyB3ZWFwb24gc3lzdGVtIGZvciBhY3Rpb24mIzgyMjE7IGFuZCBzYWlkIHRoYXQgaXQgc2hv
dWxkICYjODIyMDtiZSByYXBpZGx5IG1hc3MtcHJvZHVjZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ob3J0aCBL
b3JlYSBoYXMgc2lnbmlmaWNhbnRseSBzcGVlZGVkIHVwIGl0cyBtaXNzaWxlIHRlc3RzIG92ZXIg
dGhlIHBhc3QgeWVhciBvciBzbyBhbmQgYXBwZWFycyB0byBiZSBtYWtpbmcgdGFuZ2libGUgcHJv
Z3Jlc3MgdG93YXJkIGRldmVsb3BpbmcgYW4gYXJzZW5hbCB0aGF0IHBvc2VzIGEgdGhyZWF0IHRv
IFNvdXRoIEtvcmVhIGFuZCBKYXBhbiAmIzgyMTI7IHdoaWNoIHRvZ2V0aGVyIGhvc3QgYWJvdXQg
ODAsMDAwIFUuUy4gdHJvb3BzICYjODIxMjsgYW5kIGRldmVsb3BpbmcgYW4gaW50ZXJjb250aW5l
bnRhbCBiYWxsaXN0aWMgbWlzc2lsZSBjYXBhYmxlIG9mIHJlYWNoaW5nIHRoZSBtYWlubGFuZCBV
bml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIG1vdmluZyBhaGVhZCB3aXRoIGl0cyBudWNs
ZWFyIHdlYXBvbnMgcHJvZ3JhbSBhcyB3ZWxsLjwvcD48cD5Ob3J0aCBLb3JlYSBjb25kdWN0ZWQg
dHdvIG51Y2xlYXIgdGVzdHMgbGFzdCB5ZWFyLiBJdCBjbGFpbXMgb25lIHdhcyBhIGh5ZHJvZ2Vu
IGJvbWIgYW5kIHRoZSBvdGhlciBkZXZpY2UgY3JlYXRlZCBhIG1vcmUgcG93ZXJmdWwgZXhwbG9z
aW9uIHRoYW4gYW55IGl0IGhhcyBwcmV2aW91c2x5IHRlc3RlZC4gU2F0ZWxsaXRlIGltYWdlcnkg
c3VnZ2VzdHMgaXQgY291bGQgYmUgcmVhZHkgdG8gY29uZHVjdCBpdHMgbmV4dCB0ZXN0ICYjODIx
Mjsgd2hpY2ggd291bGQgYmUgaXRzIHNpeHRoICYjODIxMjsgYXQgdmlydHVhbGx5IGFueSB0aW1l
LjwvcD48cD5Ob3J0aCBLb3JlYSYjODIxNztzIG9mdGVuLXN0YXRlZCBnb2FsIGlzIHRvIHBlcmZl
Y3QgYSBudWNsZWFyIHdhcmhlYWQgdGhhdCBpdCBjYW4gcHV0IG9uIGEgbWlzc2lsZSBjYXBhYmxl
IG9mIGhpdHRpbmcgV2FzaGluZ3RvbiBvciBvdGhlciBVLlMuIGNpdGllcy48L3A+PHA+SXRzIHN0
YXRlIG1lZGlhLCBtZWFud2hpbGUsIGhhdmUgc3RlcHBlZCB1cCB0aGVpciBjYWxscyBmb3IgZXZl
biBtb3JlIG1pc3NpbGUgbGF1bmNoZXMgYmVjYXVzZSBvZiB3aGF0IHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHNh
eXMgaXMgYW4gaW5jcmVhc2luZ2x5IGhvc3RpbGUgcG9saWN5IGZyb20gUHJlc2lkZW50IFRydW1w
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHdvdWxkIGJlIHdlbGwgYWR2
aXNlZCB0byBsZW5kIGFuIGVhciB0byB0aGUgdm9pY2VzIG9mIGNvbmNlcm4gdGhhdCBhcmUgaGVh
cmQgZnJvbSB0aGUgVS5TLiBhbmQgdGhlIGludGVybmF0aW9uYWwgY29tbXVuaXR5LCYjODIyMTsg
Tm9ydGggS29yZWEmIzgyMTc7cyBNaW5qdSBKb3NvbiBuZXdzcGFwZXIgc2FpZCBpbiBhIGNvbW1l
bnRhcnkgU3VuZGF5LiAmIzgyMjA7TWFueSBtb3JlICYjODIxNjtKdWNoZSB3ZWFwb25zJiM4MjE3
OyBjYXBhYmxlIG9mIHN0cmlraW5nIHRoZSBVLlMuIHdpbGwgYmUgbGF1bmNoZWQgZnJvbSB0aGlz
IGxhbmQuIFRoaXMgaXMgdGhlIERQUksmIzgyMTc7cyBhbnN3ZXIgdG8gdGhlIFRydW1wIGFkbWlu
aXN0cmF0aW9uLiYjODIyMTsmIzgyMTc7PC9wPjxwPiYjODIyMDtKdWNoZSwmIzgyMjE7IGluIHRo
aXMgdXNhZ2UsIHJlZmVycyB0byBkb21lc3RpY2FsbHkgcHJvZHVjZWQgYW5kIERQUksgaXMgc2hv
cnQgZm9yIHRoZSBOb3J0aCYjODIxNztzIG9mZmljaWFsIG5hbWUsIHRoZSBEZW1vY3JhdGljIFBl
b3BsZSYjODIxNztzIFJlcHVibGljIG9mIEtvcmVhLjwvcD48cD5JbiBhbiBpbnRlcnZpZXcgd2l0
aCAmIzgyMjA7Rm94IE5ld3MgU3VuZGF5LCYjODIyMTsgVS5TLiBTZWNyZXRhcnkgb2YgU3RhdGUg
UmV4IFRpbGxlcnNvbiBzYWlkIHRoZSBvbmdvaW5nIHRlc3RpbmcgaXMgJiM4MjIwO2Rpc2FwcG9p
bnRpbmcmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7ZGlzdHVyYmluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvdXRoIEtv
cmVhIGhlbGQgYSBOYXRpb25hbCBTZWN1cml0eSBDb3VuY2lsIG1lZXRpbmcgYWZ0ZXIgdGhlIGxh
dW5jaCwgd2hpY2ggaXRzIEZvcmVpZ24gTWluaXN0cnkgc2FpZCAmIzgyMjA7dGhyb3dzIGNvbGQg
d2F0ZXImIzgyMjE7IG9uIGVmZm9ydHMgdG8gZWFzZSB0ZW5zaW9ucyBvbiB0aGUgcGVuaW5zdWxh
LjwvcD48cD5BdCB0aGUgcmVxdWVzdCBvZiBkaXBsb21hdHMgZnJvbSB0aGUgVS5TLiwgSmFwYW4g
YW5kIFNvdXRoIEtvcmVhLCB1cmdlbnQgVW5pdGVkIE5hdGlvbnMmIzgyMTc7IFNlY3VyaXR5IENv
dW5jaWwgY29uc3VsdGF0aW9ucyBvbiB0aGUgbWlzc2lsZSB0ZXN0IGFyZSB0byB0YWtlIHBsYWNl
IFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPkZyYW5jZSYjODIxNztzIFUuTi4gQW1iYXNzYWRvciBGcmFuY29pcyBE
ZWxhdHRyZSBzYWlkIGhlIGhvcGVzIHRoZSBjb3VuY2lsIHdpbGwgbW92ZSBhaGVhZCBvbiBhIHN0
cm9uZyBuZXcgcmVzb2x1dGlvbiB0aGF0IGltcG9zZXMgdG91Z2hlciBuZXcgc2FuY3Rpb25zIGFn
YWluc3QgTm9ydGggS29yZWEgYW5kIHJlcXVpcmVzIGJldHRlciBpbXBsZW1lbnRhdGlvbiBvZiBl
eGlzdGluZyBzYW5jdGlvbnMuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQgYSBuZXcgcmVzb2x1dGlvbiBpcyBiZWlu
ZyBuZWdvdGlhdGVkIGFuZCBjb3VuY2lsIG1lbWJlcnMgYXJlIGV4cGVjdGVkIHRvIGRpc2N1c3Mg
aXQgZHVyaW5nIFR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBjbG9zZWQgY29uc3VsdGF0aW9ucy48L3A+PHA+QnJp
dGFpbiYjODIxNztzIFUuTi4gQW1iYXNzYWRvciBNYXR0aGV3IFJ5Y3JvZnQgc2FpZCB0aGUgVW5p
dGVkIEtpbmdkb20gc3VwcG9ydHMgYSBzdGF0ZW1lbnQgY29uZGVtbmluZyAmIzgyMjA7dGhlIGxh
dGVzdCBvdXRyYWdlb3VzIHByb3ZvY2F0aW9uJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO3VyZ2VudCB3b3Jr
IHRvIGJyaW5nIHRoZSBjb3VuY2lsIHRvZ2V0aGVyIHRvIGltcG9zZSBhZGRpdGlvbmFsIG1lYXN1
cmVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Tm9ydGggS29yZWEgYSB3ZWVrIGVhcmxpZXIgc3VjY2Vzc2Z1bGx5
IHRlc3RlZCBhIG5ldyBtaWRyYW5nZSBtaXNzaWxlICYjODIxMjsgdGhlIEh3YXNvbmcgMTIgJiM4
MjEyOyB0aGF0IGl0IHNhaWQgY291bGQgY2FycnkgYSBoZWF2eSBudWNsZWFyIHdhcmhlYWQuPC9w
PjxwPkV4cGVydHMgc2FpZCB0aGF0IHJvY2tldCBmbGV3IGhpZ2hlciBhbmQgZm9yIGEgbG9uZ2Vy
IHRpbWUgdGhhbiBhbnkgb3RoZXIgbWlzc2lsZSBwcmV2aW91c2x5IHRlc3RlZCBieSBOb3J0aCBL
b3JlYSBhbmQgcmVwcmVzZW50cyBhbm90aGVyIGJpZyBhZHZhbmNlIHRvd2FyZCBhIHZpYWJsZSBJ
Q0JNLjwvcD48cD5EYXZpZCBXcmlnaHQsIGFuIGV4cGVydCBvbiBOb3J0aCBLb3JlYSYjODIxNztz
IG1pc3NpbGVzIGFuZCBudWNsZWFyIHByb2dyYW0gd2l0aCB0aGUgVW5pb24gb2YgQ29uY2VybmVk
IFNjaWVudGlzdHMsIHNhaWQgdGhlIGxhdGVzdCBtaXNzaWxlIGNvdWxkIGhhdmUgZmxvd24gZmFy
dGhlciBidXQgd2FzIGZpcmVkIG9uIGEgJiM4MjIwO2xvZnRlZCYjODIyMTsgdHJhamVjdG9yeSwg
d2hpY2ggc2VuZHMgdGhlIG1pc3NpbGUgaGlnaCB1cCBzbyB0aGF0IGl0IHdpbGwgbGFuZCBpbiB0
aGUgb3BlbiBzZWFzIHJhdGhlciB0aGFuIGZseWluZyBvdmVyIG9yIHNwbGFzaGluZyBkb3duIG5l
YXIgbmVpZ2hib3JpbmcgY291bnRyaWVzLjwvcD48cD5IZSBub3RlZCB0aGUgUHVrZ3Vrc29uZy0y
JiM4MjE3O3Mgc29saWQgZnVlbCBpcyBvZiBwYXJ0aWN1bGFyIGNvbmNlcm4uPC9wPjxwPlNvbGlk
LWZ1ZWwgbWlzc2lsZXMgaGF2ZSB0aGVpciBmdWVsIGxvYWRlZCBiZWZvcmUgYmVpbmcgbW92ZWQg
aW50byBwbGFjZSwgYWxsb3dpbmcgdGhlbSB0byBiZSBsYXVuY2hlZCBmYXN0ZXIgYW5kIHdpdGgg
bW9yZSBzZWNyZWN5LiBMaXF1aWQtZnVlbCBtaXNzaWxlcywgb24gdGhlIG90aGVyIGhhbmQsIGFy
ZSBnZW5lcmFsbHkgZnVlbGVkIGF0IHRoZSBsYXVuY2ggc2l0ZSBpbiBhIHByb2Nlc3MgdGhhdCBj
YW4gbGFzdCBhbiBob3VyIGFuZCByZXF1aXJlcyBmdWVsaW5nIGFuZCBvdGhlciB2ZWhpY2xlcy4g
VGhhdCBtYWtlcyB0aGVtIGVhc2llciB0byBzcG90IGFuZCBlYXNpZXIgdG8gZGVzdHJveS48L3A+
PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVycyBL
aW0gVG9uZy1oeXVuZyBpbiBTZW91bCwgU291dGggS29yZWEsIGFuZCBFZGl0aCBNLiBMZWRlcmVy
IGluIE5ldyBZb3JrIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LiBUYWxtYWRnZSBpcyB0aGUg
QVAmIzgyMTc7cyBQeW9uZ3lhbmcgYnVyZWF1IGNoaWVmLiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIg
YXQgdHdpdHRlci5jb20vRXJpY1RhbG1hZGdlIGFuZCBJbnN0YWdyYW0gYXQgZXJpY3RhbG1hZGdl
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.