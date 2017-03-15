North Korea threat looms over U.S. envoy Tillerson’s Asia trip

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9LWU86IE9uIGhpcyBmaXJzdCB0cmlwIHRvIEFzaWEgYXMgdG9wIFUuUy4gZGlwbG9tYXQs
IFJleCBUaWxsZXJzb24gd2FudHMgdG8gZm9yZ2UgY29vcGVyYXRpb24gd2l0aCBKYXBhbiwgU291
dGggS29yZWEgYW5kIENoaW5hIGFnYWluc3QgdGhlIG51Y2xlYXIgdGhyZWF0IGZyb20gTm9ydGgg
S29yZWEgYW5kIGRlbW9uc3RyYXRlICYjODIyMDtBbWVyaWNhIEZpcnN0JiM4MjIxOyBkb2VzIG5v
dCBtZWFuIGEgVS5TLiBkaXBsb21hdGljIHJldHJlYXQgZnJvbSB0aGUgdm9sYXRpbGUgcmVnaW9u
LjwvcD48cD5UaWxsZXJzb24gd2lsbCBmaW5kIHNoYXJlZCBhbnhpZXR5IGF0IE5vcnRoIEtvcmVh
JiM4MjE3O3Mgc2FiZXItcmF0dGxpbmcgYnV0IGxlc3MgYWdyZWVtZW50IGFib3V0IGhvdyB0byBk
ZWFsIHdpdGggaXQsIGFuZCB1bnJlc29sdmVkIHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCBob3cgdGhlIFVuaXRl
ZCBTdGF0ZXMgYW5kIENoaW5hLCB0aGUgd29ybGQmIzgyMTc7cyB0d28gbGFyZ2VzdCBlY29ub21p
ZXMsIGNhbiBtYW5hZ2UgZ3Jvd2luZyBkaWZmZXJlbmNlcy48L3A+PHA+SmFwYW4gYW5kIFNvdXRo
IEtvcmVhLCB3aGljaCBob3N0IEFtZXJpY2FuIHRyb29wcyBhbmQgYXJlIGFscmVhZHkgd2l0aGlu
IHJhbmdlIG9mIE5vcnRoIEtvcmVhbiBtaXNzaWxlcywgc3VwcG9ydCBVLlMuIGVmZm9ydHMgdG8g
aW5jcmVhc2UgZGlwbG9tYXRpYyBhbmQgZWNvbm9taWMgcHJlc3N1cmUgb24gdGhlIE5vcnRoLiBU
aGUgdGhyZWUgbmF2aWVzIHdlcmUgYWxzbyBjb25kdWN0aW5nIG1pc3NpbGUgZGVmZW5zZSBpbmZv
cm1hdGlvbi1zaGFyaW5nIGRyaWxscyBXZWRuZXNkYXkgaW4gc2VhcyBlYXN0IG9mIHRoZSBkaXZp
ZGVkIEtvcmVhbiBQZW5pbnN1bGEgYW5kIG5vcnRoIG9mIEphcGFuIHRvIHByb21vdGUgaW50ZXJv
cGVyYWJpbGl0eSwgdGhlIFUuUy4gTmF2eSYjODIxNztzIDd0aCBGbGVldCBzYWlkLjwvcD48cD5C
dXQgQ2hpbmEgcmVtYWlucyBjb25mbGljdGVkIGFib3V0IGhvdyB0byB0cmVhdCBpdHMgdHJhZGl0
aW9uYWwgYWxseSBmb3IgZmVhciBvZiB0cmlnZ2VyaW5nIGl0cyBjb2xsYXBzZS48L3A+PHA+QWRk
aW5nIHRvIHRoZSBjb21idXN0aWJsZSBtaXggb2YgbWlsaXRhcnkgdGVuc2lvbiBhbmQgdGhlIHJl
Z2lvbiYjODIxNztzIGhpc3RvcmljIHJpdmFscmllcyBpcyBhbm90aGVyIGZhY3RvciAmIzgyMTI7
IHVuY2VydGFpbnR5IGFib3V0IFUuUy4gZm9yZWlnbiBwb2xpY3kgdW5kZXIgdGhlIFRydW1wIGFk
bWluaXN0cmF0aW9uLjwvcD48cD5UaWxsZXJzb24sIHdobyBhcnJpdmVkIGluIFRva3lvIGxhdGUg
V2VkbmVzZGF5IGF0IHRoZSBzdGFydCBvZiBoaXMgZm91ci1kYXksIHRocmVlLW5hdGlvbiB0b3Vy
LCBjb3VsZCBwcm92aWRlIHNvbWUgcmVhc3N1cmFuY2UgdG8gbmVydm91cyBhbGxpZXMuIEhlIGlz
IHRvIG1lZXQgVGh1cnNkYXkgd2l0aCBKYXBhbmVzZSBQcmltZSBNaW5pc3RlciBTaGluem8gQWJl
IGFuZCBGb3JlaWduIE1pbmlzdGVyIEZ1bWlvIEtpc2hpZGEuPC9wPjxwPlRoZSBmb3JtZXIgRXh4
b24gTW9iaWwgQ0VPIGhhcyBhZG9wdGVkIGEgbG93IHByb2ZpbGUgZHVyaW5nIGhpcyBzaXggd2Vl
a3MgYXMgc2VjcmV0YXJ5IG9mIHN0YXRlLiBUaGUgU3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBDb3JyZXNwb25k
ZW50cyYjODIxNzsgQXNzb2NpYXRpb24gZXhwcmVzc2VkIGRpc2FwcG9pbnRtZW50IFdlZG5lc2Rh
eSB0aGF0IFRpbGxlcnNvbiB3YXMgdHJhdmVsaW5nIHRvIEFzaWEgd2l0aG91dCBhIGZ1bGwgY29u
dGluZ2VudCBvZiB0aGUgZGlwbG9tYXRpYyBwcmVzcyBjb3JwcyBvciBldmVuIGEgcG9vbCByZXBv
cnRlciBvbiBoaXMgcGxhbmUgJiM4MjEyOyBhbHRob3VnaCBoZSBpcyB0YWtpbmcgYSByZXBvcnRl
ciBmcm9tIHRoZSBjb25zZXJ2YXRpdmUtbGVhbmluZyB3ZWJzaXRlIHRoZSBJbmRlcGVuZGVudCBK
b3VybmFsIFJldmlldy48L3A+PHA+UHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIHJpc2Ug
dG8gcG93ZXIgaGFzIHJhaXNlZCBhbnhpZXR5IGluIEFzaWFuIGNhcGl0YWxzLiBEdXJpbmcgbGFz
dCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgZWxlY3Rpb24gY2FtcGFpZ24sIFRydW1wIGFza2VkIHdoZXRoZXIgYWxs
aWVzIGxpa2UgSmFwYW4gYW5kIFNvdXRoIEtvcmVhIGNvbnRyaWJ1dGUgZW5vdWdoIGZvciB0aGVp
ciBvd24gZGVmZW5zZSBvciBzaG91bGQgZ2V0IHRoZWlyIG93biBudWNsZWFyIHdlYXBvbnMuIEhl
IGFsc28gcXVlc3Rpb25lZCB0aGUgZnVuZGFtZW50YWxzIG9mIGZvdXIgZGVjYWRlcyBvZiBVLlMu
IGRpcGxvbWFjeSB3aXRoIENoaW5hLjwvcD48cD5UcnVtcCBoYXMgYWxsYXllZCBzb21lIG9mIHRo
b3NlIGNvbmNlcm5zIHNpbmNlIHRha2luZyBvZmZpY2UuIEhlIGhvc3RlZCBBYmUgYXQgaGlzIEZs
b3JpZGEgcmVzb3J0IGxhc3QgbW9udGgsIGFuZCB3aGVuIFRpbGxlcnNvbiBnb2VzIHRvIEJlaWpp
bmcgb24gU2F0dXJkYXksIGhlIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGFycmFuZ2UgYSBtdWNoLWFudGljaXBh
dGVkIHZpc2l0IGJ5IENoaW5lc2UgUHJlc2lkZW50IFhpIEppbnBpbmcgdG8gdGhlIFUuUy48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZSBVLlMuIGFsbGllcywgSmFwYW4gYW5kIFNvdXRoIEtvcmVhLCB3YW50IHRv
IGtub3cgdGhhdCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBpcyBnb2luZyB0byBjb250aW51ZSB0byBkZWZl
bmQgdGhlbSBidXQgYWxzbyBpcyBnb2luZyB0byBzaG93IGEgY2VydGFpbiBhbW91bnQgb2YgZmlu
ZXNzZSBhbmQgZGlwbG9tYXRpYyBza2lsbHMgaW4gZGVhbGluZyB3aXRoIENoaW5hIGFuZCB3aXRo
IE5vcnRoIEtvcmVhLCYjODIyMTsgc2FpZCBSb2JlcnQgRHVqYXJyaWMsIGRpcmVjdG9yIG9mIHRo
ZSBJbnN0aXR1dGUgb2YgQ29udGVtcG9yYXJ5IEFzaWFuIFN0dWRpZXMgYXQgVGVtcGxlIFVuaXZl
cnNpdHkmIzgyMTc7cyBjYW1wdXMgaW4gVG9reW8uPC9wPjxwPk5vcnRoIEtvcmVhIHdpbGwgYmUg
YSB0b3AgcHJpb3JpdHkgb24gYWxsIFRpbGxlcnNvbiYjODIxNztzIHN0b3BzLiBUaGUgU3RhdGUg
RGVwYXJ0bWVudCBzYXlzIFRpbGxlcnNvbiB3YW50cyB0byBkaXNjdXNzICYjODIyMDtmcmVzaCYj
ODIyMTsgYXBwcm9hY2hlcy4gQWRtaW5pc3RyYXRpb24gb2ZmaWNpYWxzIHNheSBhbGwgb3B0aW9u
cyBhcmUgb24gdGhlIHRhYmxlLCBpbmNsdWRpbmcgbWlsaXRhcnkgb25lcywgYnV0IHNpZ25zIGFy
ZSB0aGF0IHRoZSBVLlMuIGZvciBzdGFydGVycyB3YW50cyB0byBzZWUgcmlnb3JvdXMgaW1wbGVt
ZW50YXRpb24gb2YgZXhpc3Rpbmcgc2FuY3Rpb25zIGFnYWluc3QgdGhlIE5vcnRoLjwvcD48cD5U
aGVyZSBhcHBlYXJzIHRvIGJlIGxpdHRsZSBkZXNpcmUgZm9yIG5vdyB0byBuZWdvdGlhdGUgd2l0
aCBOb3J0aCBLb3JlYSwgdW5sZXNzIGl0IGNvbW1pdHMgdG8gZGVudWNsZWFyaXphdGlvbiwgd2hp
Y2ggaXQgc2hvd3Mgbm8gc2lnbiBvZiBkb2luZy48L3A+PHA+Tm9ydGggS29yZWEgY29uZHVjdGVk
IHR3byBudWNsZWFyIHRlc3RzIGFuZCAyNCBiYWxsaXN0aWMgbWlzc2lsZSB0ZXN0cyBsYXN0IHll
YXIsIGRlZXBlbmluZyBjb25jZXJuIGluIFdhc2hpbmd0b24gdGhhdCBpdCBjb3VsZCBzb29uIGRl
dmVsb3AgYSBudWNsZWFyLXRpcHBlZCBtaXNzaWxlIGNhcGFibGUgb2YgcmVhY2hpbmcgdGhlIFUu
Uy4gbWFpbmxhbmQgJiM4MjEyOyBzb21ldGhpbmcgVHJ1bXAgaGFzIHZvd2VkIHdvbiYjODIxNzt0
IGhhcHBlbi48L3A+PHA+VGhlIFUuUy4gaXMgY3VycmVudGx5IGludm9sdmVkIGluIGFubnVhbCBt
aWxpdGFyeSBkcmlsbHMgaW4gU291dGggS29yZWEgdGhhdCBOb3J0aCBLb3JlYSByZWdhcmRzIGFz
IGEgcmVoZWFyc2FsIGZvciBpbnZhc2lvbi4gSW4gYSBzaG93IG9mIGRlZmlhbmNlLCBOb3J0aCBL
b3JlYSBmaXJlZCBmb3VyIGJhbGxpc3RpYyBtaXNzaWxlcyBpbnRvIHRoZSBvY2VhbiBvZmYgSmFw
YW4gbGFzdCB3ZWVrLiBUaGUgbmV4dCBkYXksIHRoZSBVLlMuIGJlZ2FuIGJyaW5naW5nIGluIGVx
dWlwbWVudCBmb3IgdGhlIGxvbmctcGxhbm5lZCBkZXBsb3ltZW50IGluIFNvdXRoIEtvcmVhIG9m
IGEgbWlzc2lsZSBkZWZlbnNlIHN5c3RlbSBrbm93biBieSBpdHMgYWNyb255bSwgVEhBQUQuPC9w
PjxwPlRoYXQgaGFzIHJhaXNlZCB0ZW5zaW9ucyB3aXRoIENoaW5hLCB3aGljaCBzYXlzIHRoZSBU
SEFBRCYjODIxNztzIHJhZGFyIGNvdWxkIHBlZXIgaW50byBDaGluZXNlIHRlcnJpdG9yeSwgd2Vh
a2VuaW5nIGl0cyBvd24gbnVjbGVhciBkZXRlcnJlbnQuIFRoZSBVLlMuIHNheXMgdGhlIHN5c3Rl
bSBpcyBpbnRlbmRlZCB0byBiZSB1c2VkIG9ubHkgYWdhaW5zdCBOb3J0aCBLb3JlYS48L3A+PHA+
QWZ0ZXIgVG9reW8sIFRpbGxlcnNvbiB2aXNpdHMgU291dGggS29yZWEsIGNhdWdodCB1cCBpbiBw
b2xpdGljYWwgdXBoZWF2YWwgYWZ0ZXIgbGFzdCB3ZWVrJiM4MjE3O3Mgb3VzdGVyIG9mIGl0cyBw
cmVzaWRlbnQsIFBhcmsgR2V1bi1oeWUsIG92ZXIgYSBjb3JydXB0aW9uIHNjYW5kYWwuIFBhcmsg
aGFkIGJlZW4gaW4gbG9ja3N0ZXAgd2l0aCBXYXNoaW5ndG9uJiM4MjE3O3MgZWZmb3J0cyB0byBp
c29sYXRlIE5vcnRoIEtvcmVhLiBUaGUgZmF2b3JpdGUgdG8gc3VjY2VlZCBoZXIgaXMgTW9vbiBK
YWUtaW4sIGEgbW9kZXJhdGUgd2hvIHdhbnRzIHRvIGVuZ2FnZSBOb3J0aCBLb3JlYSYjODIxNztz
IGdvdmVybm1lbnQuPC9wPjxwPlRpbGxlcnNvbiYjODIxNztzIGZpbmFsIGxlZyBpbnZvbHZlcyBt
ZWV0aW5ncyB3aXRoIHNldmVyYWwgc2VuaW9yIENoaW5lc2Ugb2ZmaWNpYWxzIGluIEJlaWppbmcu
IENoaW5hIHJlY2VudGx5IGFubm91bmNlZCBpdCB3YXMgc3VzcGVuZGluZyBmb3IgdGhlIHJlc3Qg
b2YgdGhlIHllYXIgY29hbCBpbXBvcnRzIHRoYXQgYXJlIGFuIGltcG9ydGFudCBzb3VyY2Ugb2Yg
cmV2ZW51ZSBmb3IgTm9ydGggS29yZWEuIFRoYXQgaXMgdG8gY29tcGx5IHdpdGggVS5OLiBzYW5j
dGlvbnMgYWltZWQgYXQgcmVzdHJpY3RpbmcgdGhlIE5vcnRoJiM4MjE3O3MgbnVjbGVhciBhbmQg
YmFsbGlzdGljIG1pc3NpbGUgcHJvZ3JhbXMuPC9wPjxwPkNoaW5lc2UgUHJlbWllciBMaSBLZXFp
YW5nIG9uIFdlZG5lc2RheSBjYWxsZWQgZm9yIGFsbCBwYXJ0aWVzIHRvIHJldHVybiB0byB0YWxr
cy4gQWlkLWZvci1kaXNhcm1hbWVudCBuZWdvdGlhdGlvbnMgaGF2ZSBiZWVuIHN0YWxsZWQgZm9y
IHllYXJzLiBMYXN0IHdlZWsgQ2hpbmEmIzgyMTc7cyBmb3JlaWduIG1pbmlzdGVyIHdhcm5lZCB0
aGF0IHRoZSBVLlMuLCBTb3V0aCBLb3JlYSBhbmQgTm9ydGggS29yZWEgY291bGQgYmUgaGVhZGlu
ZyBmb3IgY29uZmxpY3QuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Bc3NvY2lh
dGVkIFByZXNzIHdyaXRlciBLZW4gTW9yaXRzdWd1IGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.