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North Korea threat looms over U.S. envoy Tillerson’s Asia trip

By Matthew Pennington
Associated Press

Published: March 15, 2017 - 09:03 AM
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FILE- In this March 10, 2017, file photo, Secretary of State Rex Tillerson smiles during a meeting with Iraqi Minister of Oil Jabar Ali al-Luaibi at the State Department in Washington. The conservative-leaning website, the Independent Journal Review, said late Tuesday, March 14, that IJR reporter Erin McPike is the lone journalist traveling with Tillerson on his tour to Japan, South Korea and China. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


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