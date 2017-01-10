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Norwegian mass murderer Breivik makes Nazi salute at court

By Matti Huuhtanen
Associated Press

Published: January 10, 2017 - 12:10 PM
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Anders Behring Breivik raises his right hand at the start of his appeal case in Borgarting Court of Appeal at Telemark prison in Skien, Norway, Tuesday, Jan. 10, 2017. Norwegian mass murderer Anders Behring Breivik walked quietly into a courtroom at a high security prison Tuesday, making a neo-Nazi salute, as judges began reviewing a government appeal against a ruling that his solitary confinement was inhumane and violated human rights. (Lise Aaserud/NTB Scanpix via AP)


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