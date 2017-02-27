All CATEGORIES
☰ Menu

Oscar-winning Syrian group hopes award will stop ’massacres’

By Sarah El Deeb
Associated Press

Published: February 27, 2017 - 02:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Syrian cinematographers Khaled Khateeb, left, a member of the Syrian Civil Defense  popularly known as White Helmets and Fadi Alhalabi, 23, right, who was close to the organisation and also provided video for the Oscar-winning documentary "The White Helmets", pose for The Associated Press, in Istanbul, Monday, Feb. 27, 2017. A young volunteer in the Syrian search-and-rescue group featured in an Academy Award-winning documentary said Monday he hopes the award will help stop "massacres" in his country, and described a U.S. decision to block him from traveling to Los Angeles for the Oscars as "America's loss." (AP Photo/Lefteris Pitarakis)


MORE IN NEWS

cak28cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron-Canton Airport’s Mom’s Tour helps ease travel worries of flying with children for parents

As the mother of an infant and a toddler, Brittney Lewers was worried about the idea of flying with two small children.

dyer28cut_01
Bob Dyer: Sexy sign trashed by car
guards28cut_03.JPG
Law would allow school crossing guards to implicate motorists
Akron adopts quick response team to curb future drug overdoses
State investigation: One noncitizen registered to vote in Summit County for every 21,000 citizens registered
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next