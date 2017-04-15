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Syria

Over 100 killed during Syria’s troubled population transfer

By Sarah El Deeb and Philip Issa
Associated Press

Published: April 15, 2017 - 08:48 PM
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This frame grab from video provided by the Thiqa News Agency, shows a gunman passes by the buses that were damaged in a blast at the Rashideen area, a rebel-controlled district outside Aleppo city, Syria, Saturday. Syrian TV said at least 39 people were killed Saturday in an explosion that hit near buses carrying evacuees from two towns besieged by rebels nearby. (Thiqa News via AP)


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