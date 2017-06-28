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Obituary

Paddington bear creator Michael Bond dies at 91

By Jill Lawless  and Danica Kirka
Associated Press

Published: June 28, 2017 - 08:50 PM
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In this Oct. 27, 2015 photo, Michael Bond, the creator of Paddington Bear, poses with his Commander of the Order of the British Empire (CBE). Publisher HarperCollins says Michael Bond, creator of globe-trotting teddy Paddington bear, died on Tuesday at 91. (John Stillwell/PA via AP)


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