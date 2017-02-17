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Pakistan cracks down on militants after IS shrine attack

By Kathy Gannon
Associated Press

Published: February 17, 2017 - 06:30 PM | Updated: February 17, 2017 - 08:20 PM
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Pakistani women light candles to pay tribute to the victims of Thursday's suicide attack at a shrine, in Karachi, Pakistan, Friday. A brutal attack on a beloved Sufi shrine that killed dozens of people raised fears that the Islamic State group has become emboldened in Pakistan, aided by an army of homegrown militants benefiting from hideouts in neighboring Afghanistan, analysts and officials said Friday. (AP Photo/Shakil Adil)


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