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Pakistan’s lawmakers toughen penalty for ‘honor’ killings

By Kathy Gannon
Associated Press

Published: October 6, 2016 - 07:52 PM
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Pakistani lawmaker from the People's party who moved the bill against honor killing, Aitzaz Ahsan (center) addresses media at the Parliament in Islamabad, Pakistan, Thursday. Pakistani lawmakers have passed a law that stiffens the penalty for convicted "honor" killers and closes a loophole that often allowed them to go free. The law gives a mandatory 25 years in prison to anyone convicted of killing in the name of honor and no longer allows family members to forgive the killers. (AP Photo/B.K. Bangash)


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