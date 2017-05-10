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Parents of freed Nigeria schoolgirls still wait to see them

By Bashir Adigun And Sunday Alamba
Associated Press

Published: May 10, 2017 - 02:00 PM
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Campaigners observe a minute silent for the remaining Kidnapped schools during their daily sit outs in Abuja, Nigeria. Tuesday. May 9, 2017. One of the Chibok schoolgirls kidnapped by Boko Haram in 2014 and who had the opportunity to be released on Saturday chose to stay with her husband, Nigeria's president spokesman said Tuesday. Garba Shehu said that originally they had been negotiating the release of 83 girls, but one said she wanted to remain. (AP Photo/Sunday Alamba)


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