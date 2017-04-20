Paris police say officer and attacker shot, killed

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEFSSVM6ICBQYXJpcyBwb2xpY2Ugc2F5IGEgZ3VubWFuIGhhcyBraWxsZWQgYSBwb2xpY2Ug
b2ZmaWNlciBhbmQgd291bmRlZCBhbm90aGVyIGJlZm9yZSBiZWluZyBraWxsZWQgaGltc2VsZiBp
biBhbiBhdHRhY2sgb24gdGhlIENoYW1wcy1FbHlzZWVzIHNob3BwaW5nIGRpc3RyaWN0LjwvcD48
cD5QYXJpcyBwb2xpY2Ugc3Bva2Vzd29tYW4gSm9oYW5uYSBQcmltZXZlcnQgdG9sZCBUaGUgQXNz
b2NpYXRlZCBQcmVzcyB0aGF0IHRoZSBhdHRhY2tlciB0YXJnZXRlZCBwb2xpY2UgZ3VhcmRpbmcg
dGhlIGFyZWEgbmVhciB0aGUgRnJhbmtsaW4gUm9vc2V2ZWx0IHN1YndheSBzdGF0aW9uIFRodXJz
ZGF5IG5pZ2h0IGF0IHRoZSBjZW50ZXIgb2YgdGhlIGF2ZW51ZSBwb3B1bGFyIHdpdGggdG91cmlz
dHMuPC9wPjxwPlRoZSBhdHRhY2sgY2FtZSB0aHJlZSBkYXlzIGJlZm9yZSB0aGUgZmlyc3Qgcm91
bmQgb2YgYmFsbG90aW5nIGluIEZyYW5jZSYjODIxNztzIHRlbnNlIHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVj
dGlvbi4gU2VjdXJpdHkgaXMgaGlnaCBwcmVjZWRpbmcgdGhlIHZvdGUgYWZ0ZXIgcG9saWNlIHNh
aWQgdGhleSBhcnJlc3RlZCB0d28gbWVuIFR1ZXNkYXkgaW4gd2hhdCB0aGV5IGRlc2NyaWJlZCBh
cyBhIHRod2FydGVkIHRlcnJvciBhdHRhY2suPC9wPjxwPkEgd2l0bmVzcyBpZGVudGlmaWVkIG9u
bHkgYXMgSW5lcyB0b2xkIEZyZW5jaCB0ZWxldmlzaW9uIHN0YXRpb24gQkZNIHRoYXQgc2hlIGhl
YXJkIGEgc2hvb3RpbmcgYW5kIHNhdyBhIG1hbiYjODIxNztzIGJvZHkgb24gdGhlIGdyb3VuZCBi
ZWZvcmUgcG9saWNlIHF1aWNrbHkgZXZhY3VhdGVkIHRoZSBhcmVhIHdoZXJlIHNoZSB3b3JrcyBp
biBhIHNob3AuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.