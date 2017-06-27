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Pentagon: ‘Active preparations’ by Syria for chemical attack

By Robert Burns
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 09:54 AM | Updated: June 27, 2017 - 10:40 AM
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FILE -In this Wednesday, Sept. 21, 2016 file photo released by the Syrian Presidency, Syrian President Bashar Assad speaks to The Associated Press at the presidential palace in Damascus, Syria. The Syrian government on Tuesday, June 27, 2017 dismissed White House allegations that it was preparing a new chemical weapons attack, as activists reported an airstrike on an Islamic State-run jail in eastern Syria that they said killed more than 40 prisoners. (Syrian Presidency via AP, File)


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