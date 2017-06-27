All CATEGORIES
☰ Menu

Pentagon: ‘Active preparations’ by Syria for chemical attack

By Robert Burns
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 09:54 AM | Updated: June 27, 2017 - 10:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE -In this Wednesday, Sept. 21, 2016 file photo released by the Syrian Presidency, Syrian President Bashar Assad speaks to The Associated Press at the presidential palace in Damascus, Syria. The Syrian government on Tuesday, June 27, 2017 dismissed White House allegations that it was preparing a new chemical weapons attack, as activists reported an airstrike on an Islamic State-run jail in eastern Syria that they said killed more than 40 prisoners. (Syrian Presidency via AP, File)


MORE IN NEWS

bme28web Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
National organization awards $10,000 each to local African-American males making a difference

When Shante Robinson’s first child was born 20 years ago, Robinson struggled to pay his child support and wound up in jail.

airport28_web
Kent State University Airport named Ohio Airport of the Year
gorge28cut_02
Demolition of Gorge Dam in Cuyahoga Falls is nowhere close to happening soon
health28cut_01
Senate Republicans shelve health bill, imperiling repeal of Affordable Care Act
cyber28cut_01
New cyberattack wallops Europe; spreads more slowly in U.S.
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next