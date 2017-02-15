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Pentagon boss to NATO nations: Increase military spending

By Lolita C. Baldor
Associated Press

Published: February 15, 2017 - 05:42 PM
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NATO Secretary General Jens Stoltenberg (left) and U.S. Secretary of Defense Jim Mattis (right) stand with other NATO defense ministers during a group photo at NATO headquarters in Brussels on Wednesday. For U.S. Defense Secretary Jim Mattis, the next few days will be a reassurance tour with a twist. He is expected to tell allies the U.S. is committed to NATO and is also hoping to secure bigger defense spending commitments. (AP Photo/Virginia Mayo)


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