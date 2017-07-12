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People in the news — compiled July 12

Published: July 12, 2017 - 11:07 PM
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In this April 11, 2012 file photograph taken by AP Images for The Hollywood Reporter, 'Morning Joe' host Joe Scarborough arrives at The Hollywood Reporter 35 Most Powerful People in Media event in New York. Scarborough says hes leaving the GOP. The Morning Joe co-host has become a sharp critic of President Donald Trump. Scarborough said Tuesday during an interview with CBS Late Show host Stephen Colbert that Ive got to become an independent. (Evan Agostini/AP Images for The Hollywood Reporter)


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