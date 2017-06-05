Peter Sallis, voice of ‘Wallace and Gromit,’ dead at 96

PHA+TE9ORE9OOiBCcml0aXNoIGFjdG9yIFBldGVyIFNhbGxpcywgd2hvIHBsYXllZCBpcnJlcHJl
c3NpYmxlLCBjaGVlc2UtbG92aW5nIGludmVudG9yIFdhbGxhY2UgaW4gdGhlIDxlbT5XYWxsYWNl
IGFuZCBHcm9taXQ8L2VtPiBjYXJ0b29ucywgaGFzIGRpZWQsIGhpcyBhZ2VudCBzYWlkIE1vbmRh
eS4gSGUgd2FzIDk2LjwvcD48cD5TYWxsaXMmIzgyMTc7IHRhbGVudCBhZ2VuY3ksIEpvbmF0aGFu
IEFsdGFyYXMgQXNzb2NpYXRlcywgc2FpZCBoZSBkaWVkIEZyaWRheSBhdCBhIHJldGlyZW1lbnQg
aG9tZSBmb3IgYWN0b3JzIGluIExvbmRvbi48L3A+PHA+Qm9ybiBpbiBMb25kb24gaW4gMTkyMSwg
U2FsbGlzIGJlZ2FuIGhpcyB3b3JraW5nIGxpZmUgaW4gYSBiYW5rLCBidXQgY2F1Z2h0IHRoZSBh
Y3RpbmcgYnVnIGFzIGEgUm95YWwgQWlyIEZvcmNlIHNlcnZpY2VtYW4gZHVyaW5nIFdvcmxkIFdh
ciBJSS4gQWZ0ZXIgdGhlIHdhciwgaGUgYXR0ZW5kZWQgdGhlIFJveWFsIEFjYWRlbXkgb2YgRHJh
bWF0aWMgQXJ0IGFuZCBidWlsdCB1cCBhIGNhcmVlciBvbnN0YWdlIGFuZCBpbiBCcml0aXNoIGZp
bG0gYW5kIFRWLiA8L3A+PHA+SGUgYmVjYW1lIGZhbW91cyBpbiBCcml0YWluIGFzIGEgc3RhciBv
ZiB0aGUgbG9uZy1ydW5uaW5nIHNpdGNvbSA8ZW0+TGFzdCBvZiB0aGUgU3VtbWVyIFdpbmUuPC9l
bT4gU2FsbGlzIHdhcyBwcm91ZCB0byBoYXZlIGFwcGVhcmVkIGluIGV2ZXJ5IGVwaXNvZGUgb2Yg
dGhlIHNob3cmIzgyMTc7cyAzNy15ZWFyIHJ1bi48L3A+PHA+TWlsbGlvbnMgYXJvdW5kIHRoZSB3
b3JsZCBrbm93IGhpcyB2b2ljZSBmcm9tIGFuaW1hdG9yIE5pY2sgUGFyayYjODIxNztzIDxlbT5X
YWxsYWNlIGFuZCBHcm9taXQsPC9lbT4gd2hpY2ggY2hhcnRlZCB0aGUgYWR2ZW50dXJlcyBvZiBh
IGNoZWVzZS1sb3ZpbmcgWW9ya3NoaXJlbWFuIHdpdGggYSBwYXNzaW9uIGZvciBpbnZlbnRpbmcg
d2lsZCBjb250cmFwdGlvbnMgYW5kIGhpcyBsZXZlbC1oZWFkZWQsIHNpbGVudCBkb2csIEdyb21p
dC48L3A+PHA+V2l0aCB0aGVpciBvbGQtZmFzaGlvbmVkIHN0b3AtbW90aW9uIGFuaW1hdGlvbiBh
bmQgbGlnaHRseSBhbmFyY2hpYyBCcml0aXNoIGh1bW9yLCBQYXJrJiM4MjE3O3Mgc2hvcnQgZmls
bXMsIGZlYXR1cmUgYW5kIEJCQyBzZXJpZXMgZ2FpbmVkIGZhbnMgYXJvdW5kIHRoZSB3b3JsZC48
L3A+PHA+VHdvIG9mIHRoZSBmaWxtcywgPGVtPlRoZSBXcm9uZyBUcm91c2VyczwvZW0+IGFuZCA8
ZW0+QSBDbG9zZSBTaGF2ZTwvZW0+IHdvbiBBY2FkZW15IEF3YXJkcy48L3A+PHA+VGhlIGJhbGQs
IGdyZWVuLXZlc3RlZCBjaGFyYWN0ZXIgU2FsbGlzIHZvaWNlZCBiZXR3ZWVuIDE5ODkgYW5kIDIw
MTAgd2FzIGluc3RhbnRseSByZWNvZ25pemFibGUgZnJvbSBoaXMgZXhjbGFtYXRpb24gb2YgJiM4
MjIwO0NoZWVzZSwgR3JvbWl0ISYjODIyMTs8L3A+PHA+UGFyayBzYWlkIFNhbGxpcyAmIzgyMjA7
d2FzIGFsd2F5cyBteSBmaXJzdCBhbmQgb25seSBjaG9pY2UgZm9yIFdhbGxhY2UuJiM4MjIxOzwv
cD48cD4mIzgyMjA7SGUgYnJvdWdodCBoaXMgdW5pcXVlIGdpZnQgYW5kIGh1bW9yIHRvIGFsbCB0
aGF0IGhlIGRpZCwgYW5kIGVuY2Fwc3VsYXRlZCB0aGUgdmVyeSBCcml0aXNoIGFydCBvZiB0aGUg
ZHJvbGwgYW5kIHVuZGVyc3RhdGVkLiYjODIyMTsgPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.