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Philippine forces use rockets to blast militants; civilians wave white flags

By Jim Gomez
Associated Press

Published: May 27, 2017 - 08:59 PM
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Philippine President Rodrigo Duterte salutes a soldier who was wounded while fighting Muslim militants who lay siege in Marawi city, during his visit to a hospital in Iligan city in southern Philippines Friday. Duterte told troops fighting Muslim militants for the control of southern Marawi city to use martial law powers to defeat the Islamic State group-linked extremists. (AP Photo/Bullit Marquez)


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