All CATEGORIES
☰ Menu

‘Pokemon Go’ fervor has cooled, but the game isn’t dead yet

By Mae Anderson
Associated Press

Published: September 26, 2016 - 02:52 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In the Wednesday, July 20, 2016, file photo, "Pokemon Go" players begin a group walk along the Embarcadero in San Francisco. "Pokemon Go" was an instant hit when it debuted in July, as millions of people discovered augmented reality and joined stampedes from Central Park to Sydney capturing Pokemon via their phones. But as the hype subsides, whats next for the game? (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File)


MORE IN NEWS

debate27cut_01 Matt Rourke - AP
Clinton, Trump clash over their pasts and their plans in ferocious opening debate

HEMPSTEAD, N.Y.: Hillary Clinton and Donald Trump launched into a spirited brawl Monday night as they met on stage for the first time, each jockeying for a breakout moment in their tightening race during a highly anticipated debate that often veered into sharply personal attacks.

cavs27cut_10
Bob Dyer: Rooting for the Cavs to stay hungry, my friend
brandon27_2
Homeless man sentenced to 2 years in prison for sexually assaulting woman in Burger King restroom in Akron
Debate analysis: Clinton uses gibes and a hold on policy to school Trump
lend27cut_01
Widely watched investor singles out Signet Jewelers as a creditor for thousands of high-risk loans
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next