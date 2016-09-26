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‘Pokemon Go’ fervor has cooled, but the game isn’t dead yet

By Mae Anderson
Associated Press

Published: September 26, 2016 - 02:52 PM
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FILE - In the Wednesday, July 20, 2016, file photo, "Pokemon Go" players begin a group walk along the Embarcadero in San Francisco. "Pokemon Go" was an instant hit when it debuted in July, as millions of people discovered augmented reality and joined stampedes from Central Park to Sydney capturing Pokemon via their phones. But as the hype subsides, whats next for the game? (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File)


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