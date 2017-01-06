Police probe new $8.6 million claim in 2015 London jewel heist

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9ORE9OOiBQb2xpY2Ugc2F5IG9uZSBvZiBCcml0YWluJiM4MjE3O3MgYmlnZ2VzdCBqZXdl
bCBoZWlzdHMgbWF5IGhhdmUgYmVlbiBldmVuIGJpZ2dlciB0aGFuIHByZXZpb3VzbHkgdGhvdWdo
dC48L3A+PHA+TG9uZG9uJiM4MjE3O3MgTWV0cm9wb2xpdGFuIFBvbGljZSBzYWlkIEZyaWRheSB0
aGF0IGEgbmV3IGFsbGVnZWQgdmljdGltIG9mIHRoZSBIYXR0b24gR2FyZGVuIGJ1cmdsYXJ5IGhh
cyBjb21lIGZvcndhcmQuPC9wPjxwPlBvbGljZSBzYXkgdGhlIHdvbWFuIG1hZGUgYSBmb3JtYWwg
YWxsZWdhdGlvbiBpbiBKdW5lLCBtb3JlIHRoYW4gYSB5ZWFyIGFmdGVyIHRoZSByb2JiZXJ5LCB0
aGF0IHNoZSBoYWQgbG9zdCAmIzgyMjA7YSBzdWJzdGFudGlhbCBhbW91bnQgb2YgcHJvcGVydHku
JiM4MjIxOyBEZXRlY3RpdmVzIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHRoZSBjbGFpbS48L3A+PHA+U2t5
IE5ld3MgcmVwb3J0cyBzaGUgY2xhaW1zIHRvIGhhdmUgbG9zdCBnb2xkIHdvcnRoIDcgbWlsbGlv
biBwb3VuZHMgKCQ4LjYgbWlsbGlvbikuIFNpeCBtZW4gYmV0d2VlbiB0aGUgYWdlcyBvZiA0OSBh
bmQgNzcgd2VyZSBjb252aWN0ZWQgb2YgdHVubmVsaW5nIGludG8gdGhlIHZhdWx0IG9mIGEgc2Fm
ZS1kZXBvc2l0IHN0b3JlaG91c2UgaW4gSGF0dG9uIEdhcmRlbiwgTG9uZG9uJiM4MjE3O3MgamV3
ZWxyeSBkaXN0cmljdCwgaW4gQXByaWwgMjAxNS48L3A+PHA+VGhleSB0b29rIGNhc2gsIGpld2Vs
cnkgYW5kIGdvbGQgd2l0aCBhIHZhbHVlIHByZXZpb3VzbHkgc2V0IGF0IDE0IG1pbGxpb24gcG91
bmRzICgkMTcgbWlsbGlvbi4pIE1vc3Qgb2YgaXQgaXMgc3RpbGwgbWlzc2luZy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.