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Polish opposition ends blockade of parliament

By Monika Scislowska And Vanessa Gera
Associated Press

Published: January 12, 2017 - 11:17 AM
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Jaroslaw Kaczynski, right, the leader of the ruling Law and Justice party walks out of the session hall as Interior Minister Mariusz Blaszczak stands behind, after the speaker opened the parliament session, only to declare a break till Thursday, in Warsaw, Poland, Wednesday, Jan. 11, 2017. The parliament's session hall is occupied by a group of opposition lawmakers as they continue a protest since Dec.16, 2016 against the policies of the ruling Law and Justice party, causing delay to the first session of 2017. (AP Photo/Alik Keplicz)


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