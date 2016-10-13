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Polish women protest ruling party chief’s abortion comment

Associated Press

Published: October 13, 2016 - 09:58 AM
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FILE - In this Monday, Oct. 3, 2016 file photo, Polish women and some male supporters blow horns while raising a hanger, the symbol of illegal abortion, during a nationwide strike and demonstration to protest a legislative proposal for a total ban on abortion in Warsaw, Poland. Polish women who support pro-abortion rights have called new protests against the conservative ruling partys policy, angered by it leaders words that even badly deformed fetuses with no chance of survival should be born. Womens group say they will stage a protest Thursday, Oct. 13, 2016 in front of Law and Justice party leader Jaroslaw Kaczynskis house in Warsaw and then hold nationwide rallies on Oct. 24. (AP Photo/Czarek Sokolowski, File)


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