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Pope cheered in Fatima to honor children who urged peace

By Nicole Winfield
Associated Press

Published: May 12, 2017 - 09:51 PM
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Pope Francis, reaches for a little girl as he arrives at the Monte Real Air Base in Leiria, Portugal, Friday. Pope Francis will canonize on Saturday in Fatima two poor, illiterate shepherd children whose visions of the Virgin Mary 100 years ago marked one of the most important events of the 20th-century Catholic Church. (Paulo Cunha/Pool Photo via AP)


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