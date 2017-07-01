All CATEGORIES
☰ Menu

Pope removes German cardinal as sex abuse crisis catches up

By Nicole Winfield
Associated Press

Published: July 1, 2017 - 07:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Nov. 19, 2014 file photo, Pope Francis talks with Cardinal Gerhard Ludwig Mueller at the end of his weekly general audience, in St. Peter's Square at the Vatican. Pope Francis has declined to renew the mandate of the Vatican's conservative doctrine chief, tapping instead the No. 2 to lead the powerful congregation that handles sex abuse cases and guarantees Catholic orthodoxy around the world. In a short statement Saturday the Vatican said Francis thanked Cardinal Gerhard Mueller for his service. Mueller's five-year term ends this weekend and he turns 75 in December, the normal retirement age for bishops. (AP Photo/Andrew Medichini)


MORE IN NEWS

summa02cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Summa Health in search for solutions to right its financial ship, remain independent

Don’t start writing the obituary for Summa Health just yet.

dyer02cut_04
Bob Dyer: Three buddies will reprise monster motorcycle trip
courthouse28cut_01
Summit County chooses new food vendor for courthouse; vendor plans to renovate, hopes to open by Labor Day
trump02cut_1
In tweet blitz, Trump defends his use of social media
littlerock02cut_1
Little Rock police: Club shooting that injured 28 may be gang-related
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next