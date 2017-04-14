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Pope speaks of humanity’s ‘shame’ in Good Friday procession

By Frances D’emilio
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 08:03 PM
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Pope Francis (left) lies down in prayer during the Good Friday Passion of Christ Mass inside St. Peter's Basilica, at the Vatican, Friday. Pope Francis began the Good Friday service at the Vatican with the Passion of Christ Mass and hours later will go to the ancient Colosseum in Rome for the traditional Way of the Cross procession. (Alberto Pizzoli/Pool Photo via AP)


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