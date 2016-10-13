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Pope urges Lutherans to set aside doctrine to work together

By Nicole Winfield
Associated Press

Published: October 13, 2016 - 09:39 AM
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Pope Francis delivers his message during an audience with Lutheran pilgrims in the Paul VI Hall at the Vatican, Thursday, Oct. 13, 2016. (L'Osservatore Romano/Pool Photo via AP)


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