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President Macron’s party dominates French parliamentary vote

By Elaine Ganley and Sylvie Corbet
Associated Press

Published: June 18, 2017 - 10:39 PM
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French President Emmanuel Macron meets people after voting in the final round of parliamentary elections, in the northern seaside town of Le Touquet, France, Sunday. French voters are choosing legislators for the National Assembly in the second round of parliamentary elections expected to hand a huge majority to President Emmanuel Macron's new centrist movement, allowing him to advance his pro-business, pro-European agenda. (AP Photo/Thibault Camus)


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