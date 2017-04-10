All CATEGORIES
☰ Menu

Prince George, Princess Charlotte to be in Pippa’s wedding

Associated Press

Published: April 10, 2017 - 01:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Sunday, July 5, 2015 file photo, Britain's Prince George gets up on tiptoes to peek into the pram of Princess Charlotte flanked by his parents Prince William and Kate the Duchess of Cambridge as they leave after Charlotte's Christening at St. Mary Magdalene Church in Sandringham, England. Kensington Palace said Monday April 10, 2017 that George, 3, and Charlotte, 1, will be page boy and bridesmaid at the May 20 nuptials of Middleton and financier James Matthews. (AP Photo/Matt Dunham, file)


MORE IN NEWS

run11cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Beacon Journal effort to lead beginners to the Akron Marathon’s blue line kicked off Saturday

Who knew the Akron Marathon Race Series could be for the man who just had a heart bypass in early March, the busy soccer mom who needs an activity of her own, the civil engineer who fears sitting behind a desk all day is taking its toll, the lady who just finished her first week on Weight Watchers?

cox11cut_01
Wrong man charged with murder in Akron nightclub shooting death
Bob Dyer: Prosecutor’s comments about trustee’s death are astonishing
Diana Zaleski, who modernized Summit County’s court computer records, dies at age 76
fire11cut_01
Akron firefighters save man from burning home
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next