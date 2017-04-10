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Prince George, Princess Charlotte to be in Pippa’s wedding

Associated Press

Published: April 10, 2017 - 01:44 PM
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FILE - In this Sunday, July 5, 2015 file photo, Britain's Prince George gets up on tiptoes to peek into the pram of Princess Charlotte flanked by his parents Prince William and Kate the Duchess of Cambridge as they leave after Charlotte's Christening at St. Mary Magdalene Church in Sandringham, England. Kensington Palace said Monday April 10, 2017 that George, 3, and Charlotte, 1, will be page boy and bridesmaid at the May 20 nuptials of Middleton and financier James Matthews. (AP Photo/Matt Dunham, file)


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