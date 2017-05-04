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Prince Philip, 95, keeps calm but won’t carry on royal duty

By Gregory Katz
Associated Press

Published: May 4, 2017 - 08:37 PM
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In this June, 16, 2011 file photo Britain's Queen Elizabeth II with Prince Philip arrive by horse drawn carriage in the parade ring on the third day, traditionally known as Ladies Day, of the Royal Ascot horse race meeting at Ascot, England. Queen Elizabeth II's husband, Prince Philip, will stop carrying out public engagements this fall, Buckingham Palace announced Thursday. (AP Photo/Alastair Grant)


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