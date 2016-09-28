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Probe says missile launcher from Russia downed Malaysian jet

By John-Thor Dahlburg
Associated Press

Published: September 28, 2016 - 11:07 PM
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Tan Sri Dato' Sri Khalid Abu Bakar (center) and Fred Westerbeke (second right) of the Joint Investigation Team (JIT) take their seats for a press conference on the preliminary results of the investigation into the shooting-down of Malaysia Airlines jetliner flight MH17 in Nieuwegein, Netherlands, Wednesday. The disaster claimed 298 lives. (AP Photo/Peter Dejong)


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