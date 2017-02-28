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Protests expected as Trump opens newest hotel in Vancouver

By Manuel Valdes And Rob Gillies
Associated Press

Published: February 28, 2017 - 11:46 AM
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This Jan. 20, 2017 photo shows the still-under-construction Trump International Hotel and Tower in Vancouver, British Columbia, Canada. The 69-story tower has drawn praise for its sleek, twisting design. Prices for the condominiums have set records. But the politics of President Donald Trump have caused such outrage that the mayor wont attend the Feb. 28 grand opening and has lobbied for a name change. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)


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