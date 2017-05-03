Puerto Rico turns to courts for debt protection

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0FOIEpVQU4sIFB1ZXJ0byBSaWNvOiBQdWVydG8gUmljbyYjODIxNztzIGdvdmVybm9yIHR1
cm5lZCB0byB0aGUgY291cnRzIFdlZG5lc2RheSB0byBwcm90ZWN0IHRoZSBVLlMuIHRlcnJpdG9y
eSBmcm9tIGEgY3J1c2hpbmcgJDczIGJpbGxpb24gZGVidCBpbiB0aGUgbGFyZ2VzdCBlZmZvcnQg
ZXZlciBtYWRlIGJ5IGEgVS5TLiBnb3Zlcm5tZW50IHRvIHNoaWVsZCBpdHNlbGYgZnJvbSBjcmVk
aXRvcnMuPC9wPjxwPkdvdi4gUmljYXJkbyBSb3NzZWxsbyBtYWRlIHRoZSBhbm5vdW5jZW1lbnQg
YWZ0ZXIgbmVnb3RpYXRpb25zIHdpdGggUHVlcnRvIFJpY28mIzgyMTc7cyBib25kaG9sZGVycyBm
YWlsZWQuIFJvc3NlbGxvIHNhaWQgYSBmZWRlcmFsIGNvbnRyb2wgYm9hcmQgb3ZlcnNlZWluZyB0
aGUgaXNsYW5kJiM4MjE3O3MgZmluYW5jZXMgYWdyZWVkIHdpdGggaGlzIHJlcXVlc3QgdG8gcHV0
IGNlcnRhaW4gZGVidHMgYmVmb3JlIGEgZmVkZXJhbCBiYW5rcnVwdGN5IGNvdXJ0LjwvcD48cD5U
aGUgb3V0Y29tZSBvZiB0aGUgY2FzZSBjb3VsZCBoYXZlIGltcGxpY2F0aW9ucyBmb3IgZmluYW5j
aWFsbHkgdHJvdWJsZWQgVS5TLiBjaXRpZXMgb3Igc3RhdGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgy
MTc7cmUgZ29pbmcgdG8gcHJvdGVjdCBvdXIgcGVvcGxlLCYjODIyMTsgdGhlIGdvdmVybm9yIHNh
aWQgaG91cnMgYWZ0ZXIgdGhlIHRlcnJpdG9yeSB3YXMgaGl0IHdpdGggbXVsdGlwbGUgbGF3c3Vp
dHMgZnJvbSBjcmVkaXRvcnMgc2Vla2luZyB0byByZWN1cGVyYXRlIHRoZSBtaWxsaW9ucyBvZiBk
b2xsYXJzIHRoZXkgaW52ZXN0ZWQgaW4gYm9uZHMgaXNzdWVkIGJ5IFB1ZXJ0byBSaWNvJiM4MjE3
O3MgZ292ZXJubWVudCwgd2hpY2ggaGFzIGRlY2xhcmVkIHNldmVyYWwgZGVmYXVsdHMgYW1pZCBh
IDEwLXllYXIgcmVjZXNzaW9uLjwvcD48cD5Sb3NzZWxsbyBzYWlkIG9uZSBvZiB0aGUgbGF3c3Vp
dHMgc291Z2h0IHRvIGNsYWltIGFsbCByZXZlbnVlcyBnZW5lcmF0ZWQgYnkgdGhlIGlzbGFuZCYj
ODIxNztzIFRyZWFzdXJ5IERlcGFydG1lbnQgZm9yIGJvbmRob2xkZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SSYjODIxNzttIG5vdCBnb2luZyB0byBhbGxvdyB0aGF0IHRvIGhhcHBlbiwmIzgyMjE7IGhlIHNh
aWQuPC9wPjxwPlJvc3NlbGxvIHNhaWQgdGhlIGRlYnRzIG9mIHNvbWUgYWdlbmNpZXMgd2lsbCBi
ZSByZXN0cnVjdHVyZWQgaW4gY291cnQsIHdoaWxlIG90aGVycyB3aWxsIGJlIHJlc29sdmVkIHRo
cm91Z2ggbmVnb3RpYXRpb25zIHdpdGggYm9uZGhvbGRlcnMuIEhlIHNhaWQgaGUgZGlkIG5vdCB5
ZXQgaGF2ZSBkZXRhaWxzIG9uIHRoZSBicmVha2Rvd24gb2YgdGhvc2UgZGVidHMuIFRoZSBpc2xh
bmQmIzgyMTc7cyBFbGVjdHJpYyBQb3dlciBBdXRob3JpdHkgb3dlcyBzb21lICQ5IGJpbGxpb24s
IHRoZSBBcXVlZHVjdHMgYW5kIFNld2VyIEF1dGhvcml0eSBoYXMgcm91Z2hseSAkNSBiaWxsaW9u
IGluIG91dHN0YW5kaW5nIGRlYnQgYW5kIHRoZSBIaWdod2F5cyBhbmQgVHJhbnNwb3J0YXRpb24g
QXV0aG9yaXR5IG93ZXMgYXJvdW5kICQ3IGJpbGxpb24uPC9wPjxwPk92ZXJhbGwsIFB1ZXJ0byBS
aWNvIGhhcyAkNzMgYmlsbGlvbiBpbiBwdWJsaWMgZGVidC4gQnkgY29tcGFyaXNvbiwgdGhlIFUu
Uy4gY2l0eSBvZiBEZXRyb2l0IGhhZCBsZXNzIHRoYW4gJDIwIGJpbGxpb24gaW4gb3ZlcmFsbCBk
ZWJ0IHdoZW4gaXQgZmlsZWQgZm9yIGJhbmtydXB0Y3kgaW4gMjAxMywgd2hpY2ggd2FzIHRoZSBi
aWdnZXN0IFUuUy4gbXVuaWNpcGFsIGJhbmtydXB0Y3kgZXZlci48L3A+PHA+UHVlcnRvIFJpY2Fu
IG9mZmljaWFscyB0cmlnZ2VyZWQgdGhlIGJhbmtydXB0Y3ktbGlrZSBwcm9jZXNzIGFmdGVyIGRl
Y2xhcmluZyB0aGV5IGNvdWxkIG5vdCBhZ3JlZSB0byB0aGUgaHVnZSBjdXRzIGluIHNwZW5kaW5n
IGFuZCBuZXcgdGF4ZXMgZGVtYW5kZWQgYnkgaW52ZXN0b3JzLiBBIGZpc2NhbCBwbGFuIGZvciBQ
dWVydG8gUmljbyBzZXRzIGFzaWRlICQ4MDAgbWlsbGlvbiBhIHllYXIgZm9yIGRlYnQgcGF5bWVu
dHMsIGEgZnJhY3Rpb24gb2YgdGhlICQzNSBiaWxsaW9uIGR1ZSBpbiBpbnRlcmVzdCBhbmQgcGF5
bWVudHMgb3ZlciB0aGUgbmV4dCBkZWNhZGUuPC9wPjxwPkEgZmVkZXJhbCBkaXN0cmljdCBjb3Vy
dCBqdWRnZSB3aWxsIG5vdyBiZSBpbiBjaGFyZ2Ugb2YgdGhlIHJlc3RydWN0dXJpbmcuIEJvbmRo
b2xkZXJzIGNhbm5vdCBjaGFsbGVuZ2UgUm9zc2VsbG8mIzgyMTc7cyBkZWNpc2lvbiBmb3IgMTIw
IGRheXM8L3A+PHA+RWxpYXMgU2FuY2hleiwgdGhlIGdvdmVybm9yJiM4MjE3O3MgcmVwcmVzZW50
YXRpdmUgdG8gdGhlIGZlZGVyYWwgY29udHJvbCBib2FyZCwgY3JpdGljaXplZCBjcmVkaXRvcnMg
Zm9yIGZpbGluZyBsYXdzdWl0cyBldmVuIGFzIHRoZSBnb3Zlcm5vciBjb250aW51ZWQgdG8gaG9s
ZCB3aGF0IGhlIGNhbGxlZCBnb29kLWZhaXRoIG5lZ290aWF0aW9ucyBhZnRlciBhIGxpdGlnYXRp
b24gZnJlZXplIGV4cGlyZWQgTW9uZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiBhIGxpbmUgaXMgY3Jv
c3NlZCwgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgaGFzIHRvIGFjdCBpbiBmYXZvciBvZiB0aGUgcGVvcGxlIG9m
IFB1ZXJ0byBSaWNvLCYjODIyMTsgU2FuY2hleiBzYWlkLjwvcD48cD5BIGdyb3VwIHJlcHJlc2Vu
dGluZyBzb21lIG9mIHRob3NlIGhvbGRpbmcgJDE2IGJpbGxpb24gd29ydGggb2YgZ2VuZXJhbCBv
YmxpZ2F0aW9uIGJvbmRzIGFjY3VzZWQgdGhlIGJvYXJkIG9mIHNhYm90YWdpbmcgY29uc2Vuc3Vh
bCBuZWdvdGlhdGlvbnMgYW5kIGZvcmNpbmcgUHVlcnRvIFJpY28gaW50byBiYW5rcnVwdGN5Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGVjb25vbXkgb2YgUHVlcnRvIFJpY28gd2lsbCBiZSBwdXQgb24gaG9s
ZCBmb3IgeWVhcnMsJiM4MjIxOyBzYWlkIEFuZHJldyBSb3NlbmJlcmcsIGFkdmlzZXIgdG8gdGhl
IEFkIEhvYyBHcm91cCBvZiBQdWVydG8gUmljbyBHZW5lcmFsIE9ibGlnYXRpb24gQm9uZGhvbGRl
cnMuICYjODIyMDtNYWtlIG5vIG1pc3Rha2U6IFRoZSBib2FyZCBoYXMgY2hvc2VuIHRvIHR1cm4g
UHVlcnRvIFJpY28gaW50byB0aGUgbmV4dCBBcmdlbnRpbmEuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGlsZSBE
ZXRyb2l0JiM4MjE3O3MgY2FzZSB3YXMgcmVzb2x2ZWQgaW4gYSBjb3VwbGUgb2YgeWVhcnMsIGl0
IGlzIHVuY2xlYXIgaG93IGxvbmcgcmVzb2x1dGlvbiBjb3VsZCB0YWtlIGZvciBQdWVydG8gUmlj
by48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.