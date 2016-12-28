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Pushing back on Israel, Kerry defends Obama’s UN vote

By Josh Lederman And Matthew Daly
Associated Press

Published: December 28, 2016 - 11:12 AM | Updated: December 28, 2016 - 12:55 PM
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FILE -- In this Nov. 24, 2015 file photo, U.S. Secretary of State John Kerry waves as he boards the plane on departure from Israel after meetings in Jerusalem and the West Bank city of Ramallah. A senior leader of a Jewish settlement council is calling U.S. Secretary of State John Kerry "a stain on American foreign policy" and "ignorant of the issues." Oded Revivi, chief foreign envoy of the Yesha Council, made the remarks ahead of Kerry's final policy speech on Mideast peace Wednesday. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool, File)


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