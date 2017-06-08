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Qatar rejects ‘blockade,’ denies terrorism allegations

By Malak Harb and Jon Gambrell
Associated Press

Published: June 8, 2017 - 08:12 PM
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Qatari foreign minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, poses for a photo during an interview with the Associated Press in Doha, Qatar, Thursday. Qatars top diplomat struck a defiant tone Thursday, saying no one gave Arab nations the right to blockade his energy-rich country, and that the campaign by Saudi Arabia and its allies to isolate Qatar is based on false and fabricated news. (AP Photo/Malak Harb)


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