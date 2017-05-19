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Rape probe dropped for WikiLeaks’ Assange; uncertainty ahead

By David Keyton and Gregory Katz
Associated Press

Published: May 19, 2017 - 11:50 AM
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Julian Assange greets supporters outside the Ecuadorian embassy in London, Friday May 19, 2017. Sweden's top prosecutor says she is dropping an investigation into a rape claim against WikiLeaks founder Julian Assange after almost seven years. Assange took refuge in Ecuador's embassy in London in 2012 to escape extradition to Sweden to answer questions about sex-crime allegations from two women. (AP Photo/Frank Augstein)


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