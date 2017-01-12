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Report: more than 16,000 civilians killed in Iraq in 2016

By Qassim Abdul-Zahra
Associated Press

Published: January 12, 2017 - 11:00 AM
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Mourners bury Musaap Yaser Hazem, 17, who died in a Islamic State mortar attack, in Mosul, Iraq, Wednesday, Jan. 11, 2017. Hazem's father said his son was killed during a Islamic State mortar attack in early December 2016, and had to be buried in the neighborhood because of the poor security situation. On Wednesday, approximately a month after he died, the security situation had improved and the family were finally able to give Hazem a proper burial in the Mosul cemetery. (AP Photo/Khalid Mohammed)


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