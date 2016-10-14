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Rights group criticizes Polish law weakening top court

By Vanessa Gera
Associated Press

Published: October 14, 2016 - 08:45 AM
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Hungary's president Janos Ader, left, Poland's president Andrzej Duda and Slovakia's president Andrej Kiska, right, attend the opening session of the meeting of presidents of the Visegrad countries, in Lancut, Poland, Friday, Oct. 14, 2016. (AP Photo/Czarek Sokolowski)


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