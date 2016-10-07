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Robots? Fat fingers? UK pound endures one of its worst days

By Pan Pylas and Kelvin Chan
Associated Press

Published: October 7, 2016 - 12:21 PM | Updated: October 7, 2016 - 12:25 PM
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FILE - In this Oct. 4, 2016 file photo, Pound and Euro signs are seen above a cashpoint in London. The beleaguered British pound plummeted briefly to a fresh 31-year low Friday, Oct. 7, 2016, amid intensifying concerns about Britain's exit from the European Union. The pound tumbled nearly 6 percent in early Asian trading, falling as low as $1.1789, according to FactSet data. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File)


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