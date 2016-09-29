Russia accuses U.S. of siding with ’terrorists’ in Syria

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TU9TQ09XOiBSdXNzaWFuIG9mZmljaWFscyBhY2N1c2VkIHRoZSBVLlMuIG9uIFRodXJzZGF5
IG9mIHNpZGluZyB3aXRoICYjODIyMDt0ZXJyb3Jpc3RzJiM4MjIxOyBpbiBTeXJpYSwgaW4gYSBz
aWduIG9mIGVzY2FsYXRpbmcgdGVuc2lvbnMgYmV0d2VlbiBNb3Njb3cgYW5kIFdhc2hpbmd0b24g
YW1pZCB0aGUgYmF0dGxlIGZvciBBbGVwcG8uPC9wPjxwPlUuUy4gU3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBz
cG9rZXNtYW4gSm9obiBLaXJieSYjODIxNztzIHdhcm5pbmcgdGhhdCB0aGUgY29sbGFwc2Ugb2Yg
VS5TLi1SdXNzaWFuIGNvb3BlcmF0aW9uIGluIFN5cmlhIGNvdWxkIGxlYWQgdG8gYSByaXNlIGlu
IGV4dHJlbWlzbSBhbmQgcG90ZW50aWFsIGF0dGFja3MgYWdhaW5zdCBSdXNzaWEgZHJldyBNb3Nj
b3cmIzgyMTc7cyBhbmdlci48L3A+PHA+VGhlIFJ1c3NpYW4gRm9yZWlnbiBhbmQgRGVmZW5zZSBN
aW5pc3RyaWVzIGJvdGggY2FzdCBpdCBhcyBVLlMuIGVuY291cmFnZW1lbnQgb2YgdGVycm9yIGF0
dGFja3Mgb24gUnVzc2lhLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgY2FuJiM4MjE3O3QgYXNzZXNzIHRob3Nl
IHN0YXRlbWVudHMgYXMgYW55dGhpbmcgZWxzZSBidXQgYSBjYWxsLCBhIGRpcmVjdGl2ZSBmb3Ig
YWN0aW9uLCYjODIyMTsgRm9yZWlnbiBNaW5pc3RyeSBzcG9rZXN3b21hbiBNYXJpYSBaYWtoYXJv
dmEgc2FpZCBhdCBhIGJyaWVmaW5nLjwvcD48cD5EZWZlbnNlIE1pbmlzdHJ5IHNwb2tlc3dvbWFu
IE1hai4gR2VuLiBJZ29yIEtvbmFzaGVua292IHNhaWQgS2lyYnkmIzgyMTc7cyBzdGF0ZW1lbnQg
YW1vdW50ZWQgdG8gJiM4MjIwO3RoZSBtb3N0IGZyYW5rIGNvbmZlc3Npb24gYnkgdGhlIFUuUy4g
c2lkZSBzbyBmYXIgdGhhdCB0aGUgd2hvbGUgJiM4MjE2O29wcG9zaXRpb24mIzgyMTc7IG9zdGVu
c2libHkgZmlnaHRpbmcgYSAmIzgyMTY7Y2l2aWwgd2FyJiM4MjE3OyBpbiBTeXJpYSBpcyBhIFUu
Uy4tY29udHJvbGxlZCBpbnRlcm5hdGlvbmFsIHRlcnJvcmlzdCBhbGxpYW5jZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPiYjODIyMDtXaGF0IG1ha2VzIEtpcmJ5JiM4MjE3O3Mgc3RhdGVtZW50IHBhcnRpY3VsYXJs
eSBzaG9ja2luZyBpcyB0aGF0IHRoZSBzY2FsZSBvZiBkaXJlY3QgVS5TLiBpbmZsdWVuY2Ugb24g
dGVycm9yaXN0cyYjODIxNzsgYWN0aXZpdHkgaXMgZ2xvYmFsIGFuZCByZWFjaGVzIGFzIGZhciBh
cyBSdXNzaWEuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgcmVtYXJrcyBieSBSdXNzaWFuIG9mZmljaWFscyBo
YXZlIHNob3duIGEgZGVncmVlIG9mIG1pc3RydXN0IGFuZCBzdHJhaW4gYmV0d2VlbiBNb3Njb3cg
YW5kIFdhc2hpbmd0b24gYWZ0ZXIgdGhlIGNvbGxhcHNlIG9mIHRoZSBVLlMuLVJ1c3NpYS1icm9r
ZXJlZCB0cnVjZSBhbmQgdGhlIFN5cmlhbiBhcm15IG9uc2xhdWdodCBvbiBBbGVwcG8gYmFja2Vk
IGJ5IFJ1c3NpYW4gd2FycGxhbmVzLiBUaGUgZ3Jvd2luZyBmcmljdGlvbiBtYWtlcyBpdCBpbmNy
ZWFzaW5nbHkgdW5saWtlbHkgdGhhdCB0aGUgY2Vhc2UtZmlyZSBjb3VsZCBiZSByZXZpdmVkLjwv
cD48cD5VLlMuIFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBKb2huIEtlcnJ5IHRocmVhdGVuZWQgV2VkbmVz
ZGF5IHRvIGN1dCBhbGwgY29vcGVyYXRpb24gd2l0aCBNb3Njb3cgb24gU3lyaWEgdW5sZXNzIGFu
IG9uc2xhdWdodCBvbiBBbGVwcG8gZW5kcy48L3A+PHA+S2lyYnksIGFza2VkIHdoYXQgdGhlIGNv
bnNlcXVlbmNlcyB3b3VsZCBiZSBmb3IgUnVzc2lhIGlmIGNvb3BlcmF0aW9uIHdpdGggdGhlIFUu
Uy4gaW4gU3lyaWEgY29sbGFwc2VkLCBzYWlkICYjODIyMDt0aGF0IGV4dHJlbWlzdHMgYW5kIGV4
dHJlbWlzdHMgZ3JvdXBzIHdpbGwgY29udGludWUgdG8gZXhwbG9pdCB0aGUgdmFjdXVtcyB0aGF0
IGFyZSB0aGVyZSAuLi4gd2hpY2ggd2lsbCBpbmNsdWRlLCBubyBxdWVzdGlvbiwgYXR0YWNrcyBh
Z2FpbnN0IFJ1c3NpYW4gaW50ZXJlc3RzLCBwZXJoYXBzIGV2ZW4gUnVzc2lhbiBjaXRpZXMsIGFu
ZCBSdXNzaWEgd2lsbCBjb250aW51ZSB0byBzZW5kIHRyb29wcyBob21lIGluIGJvZHkgYmFncy4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPktvbmFzaGVua292IGludGVycHJldGVkIEtpcmJ5JiM4MjE3O3Mgc3RhdGVt
ZW50IGFzIGEgZGlyZWN0IHRocmVhdCB0byB0aGUgUnVzc2lhbiBtaWxpdGFyeSBpbiBTeXJpYS4g
SGUgc2FpZCB0aGF0IFJ1c3NpYSByZW1haW5zIG9wZW4gZm9yIGRpYWxvZ3VlIHdpdGggV2FzaGlu
Z3RvbiBvbiBTeXJpYSwgYnV0IGFkZGVkIHRoYXQgdGhlIFUuUy4gbmVlZHMgdG8gJiM4MjIwO2V4
Y2x1ZGUgZXZlbiBhIGhpbnQgYXQgdGhyZWF0ZW5pbmcgb3VyIG1pbGl0YXJ5IGFuZCBSdXNzaWFu
IGNpdGl6ZW5zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UHJlc2lkZW50IFZsYWRpbWlyIFB1dGluJiM4MjE3O3Mg
c3Bva2VzbWFuIERtaXRyeSBQZXNrb3Ygc2FpZCBUaHVyc2RheSB0aGF0IE1vc2NvdyBzdGlsbCB3
YW50cyB0byBjb29wZXJhdGUgd2l0aCBXYXNoaW5ndG9uIG9uIHRoZSBTeXJpYW4gY3Jpc2lzLCBi
dXQgYmxhbWVkIHRoZSBVLlMuIGZvciBhIGZhaWx1cmUgdG8gZGVsaXZlciBvbiBpdHMgcGxlZGdl
IHVuZGVyIHRoZSBTZXB0LiA5IGFncmVlbWVudCB0byBlbmNvdXJhZ2UgbW9kZXJhdGUgb3Bwb3Np
dGlvbiB0byBzZXZlciB0aWVzIHdpdGggYWwtUWFpZGEmIzgyMTc7cyBicmFuY2ggaW4gU3lyaWEu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtPdXIgY29sbGVhZ3VlcyBmcm9tIFdhc2hpbmd0b24gaGF2ZSB0cmllZCB0
byBjb3ZlciB1cCB0aGVpciBpbmFiaWxpdHkgdG8gZnVsZmlsbCB0aGVpciBvd24gb2JsaWdhdGlv
bnMgd2l0aCB2ZXJiYWwgYXR0YWNrcyBvbiBSdXNzaWEsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.