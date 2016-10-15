Russia envoy: Tensions with U.S. are probably worst since 1973

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VU5JVEVEIE5BVElPTlM6IFJ1c3NpYSYjODIxNztzIFUuTi4gYW1iYXNzYWRvciBzYWlkIHRl
bnNpb25zIHdpdGggdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYXJlIHByb2JhYmx5IHRoZSB3b3JzdCBzaW5j
ZSB0aGUgMTk3MyBNaWRlYXN0IHdhci48L3A+PHA+QnV0IFZpdGFseSBDaHVya2luIHNhaWQgRnJp
ZGF5IHRoYXQgQ29sZCBXYXIgcmVsYXRpb25zIGJldHdlZW4gdGhlIFNvdmlldCBVbmlvbiBhbmQg
UnVzc2lhIG1vcmUgdGhhbiA0MCB5ZWFycyBhZ28gd2VyZSBkaWZmZXJlbnQgdGhhbiBVLlMuLVJ1
c3NpYSByZWxhdGlvbnMgdG9kYXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgZ2VuZXJhbCBzaXR1YXRpb24g
SSB0aGluayBpcyBwcmV0dHkgYmFkIGF0IHRoaXMgcG9pbnQsIHByb2JhYmx5IHRoZSB3b3JzdCAu
Li4gc2luY2UgMTk3MywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQgaW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggdGhyZWUg
am91cm5hbGlzdHMgYXQgUnVzc2lhJiM4MjE3O3MgVS5OLiBNaXNzaW9uLjwvcD48cD5CdXQgQ2h1
cmtpbiBzYWlkIHRoYXQgJiM4MjIwO2V2ZW4gdGhvdWdoIHdlIGhhdmUgc2VyaW91cyBmcmljdGlv
bnMsIGRpZmZlcmVuY2VzIGxpa2UgU3lyaWEsIHdlIGNvbnRpbnVlIHRvIHdvcmsgb24gb3RoZXIg
aXNzdWVzIC4uLiBhbmQgc29tZXRpbWVzIHF1aXRlIHdlbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGF0IHdh
c24mIzgyMTc7dCB0aGUgY2FzZSBnZW5lcmFsbHkgZHVyaW5nIHRoZSBDb2xkIFdhci48L3A+PHA+
V2hlbiBFZ3lwdCBhbmQgU3lyaWEgbGF1bmNoZWQgYSBzdXJwcmlzZSBhdHRhY2sgYWdhaW5zdCBJ
c3JhZWwgb24gdGhlIGhvbGllc3QgZGF5IGluIHRoZSBKZXdpc2ggY2FsZW5kYXIgaW4gT2N0b2Jl
ciAxOTczLCB0aGUgTWlkZWFzdCB3YXMgdGhyb3duIGludG8gdHVybW9pbC4gQW5kIGFjY29yZGlu
ZyB0byBoaXN0b3JpYW5zLCB0aGUgdGhyZWF0IG9mIGFuIG91dGJyZWFrIG9mIGZpZ2h0aW5nIGJl
dHdlZW4gdGhlIFNvdmlldCBVbmlvbiwgd2hpY2ggYmFja2VkIHRoZSBBcmFicywgYW5kIHRoZSBV
bml0ZWQgU3RhdGVzLCBJc3JhZWwmIzgyMTc7cyBjbG9zZXN0IGFsbHksIGR1cmluZyB0aGUgWW9t
IEtpcHB1ciBXYXIgd2FzIHRoZSBoaWdoZXN0IHNpbmNlIHRoZSAxOTYyIEN1YmFuIG1pc3NpbGUg
Y3Jpc2lzLjwvcD48cD5DaHVya2luIHNhaWQgdGhlcmUgYXJlICYjODIyMDthIHN0cmluZyBvZiB0
aGluZ3MmIzgyMjE7IHRoYXQgaGF2ZSBicm91Z2h0IFUuUy4tUnVzc2lhbiByZWxhdGlvbnMgdG8g
dGhlaXIgY3VycmVudCBsb3cgcG9pbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGtpbmQgb2Yg
YSBmdW5kYW1lbnRhbCBsYWNrIG9mIHJlc3BlY3QgYW5kIGxhY2sgb2YgaW4tZGVwdGggZGlzY3Vz
c2lvbnMmIzgyMjE7IG9uIHBvbGl0aWNhbCBpc3N1ZXMsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkNodXJraW4g
cG9pbnRlZCB0byB0aGUgVS5TLiBhbmQgTkFUTyBkZWNpZGluZyB0byBidWlsZCB0aGVpciBzZWN1
cml0eSAmIzgyMjA7YXQgdGhlIGV4cGVuc2Ugb2YgUnVzc2lhJiM4MjIxOyBieSBhY2NlcHRpbmcg
bWFueSBFYXN0ZXJuIEV1cm9wZWFuIG5hdGlvbnMgZm9ybWVybHkgaW4gdGhlIFNvdmlldCBibG9j
IGFzIE5BVE8gbWVtYmVycywgYW5kIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHB1bGxvdXQgZnJvbSB0aGUg
QW50aS1CYWxsaXN0aWMgTWlzc2lsZSBUcmVhdHkgaW4gMjAwMS48L3A+PHA+T25lIG9mICYjODIy
MDt0aGUgZ3JlYXRlc3QgcHJvdm9jYXRpb25zJiM4MjIxOyBkdXJpbmcgUHJlc2lkZW50IEdlb3Jn
ZSBXLiBCdXNoJiM4MjE3O3MgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gd2FzIHRoZSAyMDA4IE5BVE8gc3VtbWl0
LCB3aGljaCBkZWNpZGVkIHRoYXQgVWtyYWluZSBhbmQgR2VvcmdpYSBzaG91bGQgYmVjb21lIE5B
VE8gbWVtYmVycywgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+TW9zdCBpbXBvcnRhbnQsIGhlIHNhaWQsIHdhcyB0
aGUgY29uZmxpY3QgdGhhdCBlcnVwdGVkIGluIGVhc3Rlcm4gVWtyYWluZSBpbiBBcHJpbCAyMDE0
LCB3ZWVrcyBhZnRlciBhIGZvcm1lciBNb3Njb3ctZnJpZW5kbHkgVWtyYWluaWFuIHByZXNpZGVu
dCB3YXMgY2hhc2VkIGZyb20gcG93ZXIgYnkgbWFzc2l2ZSBwcm90ZXN0cy4gQ2h1cmtpbiBjYWxs
ZWQgaXQgJiM4MjIwO2EgY291cCYjODIyMTsgc3VwcG9ydGVkIGJ5IHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVz
LiBTb29uIGFmdGVyLCBSdXNzaWEgYW5uZXhlZCBVa3JhaW5lJiM4MjE3O3MgQ3JpbWVhbiBQZW5p
bnN1bGEsIHdoaWNoIGhhcyBsZWQgdG8gV2VzdGVybiBzYW5jdGlvbnMgYWdhaW5zdCBNb3Njb3cu
PC9wPjxwPlRpZXMgaGF2ZSBkZXRlcmlvcmF0ZWQgZnVydGhlciBpbiB0aGUgcGFzdCBtb250aCBh
ZnRlciB0aGUgY29sbGFwc2Ugb2YgYSBjZWFzZS1maXJlIGluIFN5cmlhLCBhbmQgVS5TLiBhY2N1
c2F0aW9ucyB0aGF0IFJ1c3NpYSBpcyBtZWRkbGluZyBpbiB0aGUgVS5TLiBwcmVzaWRlbnRpYWwg
ZWxlY3Rpb24uIDwvcD48cD5CdXQgQ2h1cmtpbiBwb2ludGVkIHRvIHBvc2l0aXZlIGFjaGlldmVt
ZW50cyBpbiBVLlMuLVJ1c3NpYSByZWxhdGlvbnMgZXZlbiBhdCB0aGlzIGxvdyBwb2ludC4gSGUg
Y2l0ZWQgYWdyZWVtZW50cyBpbiB0aGUgVS5OLiBTZWN1cml0eSBDb3VuY2lsIGluIHJlY2VudCB5
ZWFycyBzdXBwb3J0ZWQgYnkgTW9zY293IGFuZCBXYXNoaW5ndG9uLCBldmVuIG9uIFN5cmlhICYj
ODIxMjsgYWxsb3dpbmcgY3Jvc3MtYm9yZGVyIGFpZCBkZWxpdmVyaWVzIHdpdGhvdXQgZ292ZXJu
bWVudCBhcHByb3ZhbCBhbmQgZXN0YWJsaXNoaW5nIGEgdGVhbSBvZiBleHBlcnRzIHRvIGRldGVy
bWluZSByZXNwb25zaWJpbGl0eSBmb3IgY2hlbWljYWwgd2VhcG9ucyBhdHRhY2tzIGluIHRoZSBj
b3VudHJ5LiBIZSBhbHNvIGNpdGVkIGNvdW5jaWwgcmVzb2x1dGlvbnMgdG8gY29tYmF0IHRlcnJv
cmlzbS48L3A+PHA+VGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYW5kIFJ1c3NpYSB3ZXJlIGFsc28ga2V5IHBs
YXllcnMgaW4gbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgbnVjbGVhciBkZWFsIHdpdGggSXJhbiwgYW5kIGxh
c3Qgd2VlayB0aGV5IGFncmVlZCBvbiB0aGUgU2VjdXJpdHkgQ291bmNpbCYjODIxNztzIG5vbWlu
YXRpb24gb2YgZm9ybWVyIFBvcnR1Z3Vlc2UgUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgQW50b25pbyBHdXRlcnJl
cyBhcyB0aGUgbmV4dCBVLk4uIHNlY3JldGFyeS1nZW5lcmFsLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.