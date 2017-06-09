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Russia says U.S.-led coalition colludes with IS in Syria

By Vladimir Isachenkov
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 12:40 PM
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Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, and UN Special Envoy of the Secretary-General for Syria Staffan de Mistura talk to each other during their meeting in Moscow, Russia, Thursday, June 8, 2017. Russia on Thursday hosted the U.N. envoy for Syria for talks focusing on future peace negotiations. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)


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